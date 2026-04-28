अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का बड़ा हमला; 4 की मौत दर्जनों घायल

Pakistan Attack Afghanistan: हाल ही में चीन में पाकिस्तान और तालिबान के बीच शांति वार्ता हुई. हालांकि दोनों दोनों देशों के बीच पूरी तरह से संघर्ष खत्म नहीं हुआ है. इस बीच पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला किया है, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हैं. तालिबान ने सोमवार (27 अप्रैल) को आरोप लगाया कि पूर्वी अफ़गानिस्तान के कुनार प्रांत में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और रॉकेट हमले किए गए. दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रही शांति वार्ता काफी नाज़ुक दौर से गुज़र रही है, ऐसे में पाकिस्तान के इस हमले से तनाव और बढ़ गया है.

तालिबान अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान के इन हमलों में कुनार प्रांत की राजधानी असादाबाद के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने बताया कि घरों और सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी विश्वविद्यालय पर हुई गोलीबारी में छात्रों, महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 45 लोग घायल हो गए.

फितरत ने एक बयान में कहा, "हम पाकिस्तानी सैन्य शासन द्वारा किए गए इन हमलों की कड़ी निंदा करते हैं. इन हमलों में आम लोगों, शैक्षणिक और शैक्षिक संस्थानों को निशाना बनाया गया है, और हम इन्हें अक्षम्य युद्ध अपराध घोषित करते हैं." हालाँकि, पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने इन दावों को "सरासर झूठ" बताया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई "पूरी तरह से घोषित" होगी और उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए सबूतों पर आधारित होगी.

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इस बीच, पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण वज़ीरिस्तान में गोलीबारी के कारण कम से कम तीन नागरिक घायल हो गए. अधिकारियों ने इस घटना को मार्च में हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद से अब तक की सबसे गंभीर झड़पों में से एक बताया है.

हिंसा की इस नई घटना से दोनों देशों के बीच चल रहे शांति प्रयासों को पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया है. मुस्लिम त्योहार ईद-उल-फितर के दौरान हुए संघर्ष विराम समझौते ने कई हफ़्तों से चल रही भीषण लड़ाई को रोक दिया था. यह लड़ाई फरवरी में डुरंड रेखा (दोनों देशों को अलग करने वाली 2,640 किलोमीटर लंबी सीमा) पर तनाव बढ़ने के बाद शुरू हुई थी.

अफ़गान मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तनाव में यह ताज़ा बढ़ोतरी अफ़गान सीमावर्ती शहर स्पिन बोल्डक के पास हुई एक घटना से जुड़ी बताई जा रही है. इस घटना में कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना द्वारा एक बच्चे को गोली मार दी गई थी, जिसके बाद तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जवाबी गोलीबारी शुरू हो गई.

साल 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं. इस्लामाबाद ने बार-बार काबुल पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को पनाह देने का आरोप लगाया है. इस्लामाबाद का कहना है कि पाकिस्तान के भीतर होने वाले हमलों के लिए यही संगठन ज़िम्मेदार है। तालिबान सरकार ने इन दावों से इनकार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के भीतर उग्रवाद एक आंतरिक मामला है.

चीन दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर रहा है, और स्थिति को स्थिर करने के लिए तुर्की, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों द्वारा भी अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं. हालाँकि, बार-बार होने वाली झड़पें और एक-दूसरे पर लगाए जाने वाले आरोप एक स्थायी समाधान की दिशा में हो रही प्रगति में लगातार बाधा डाल रहे हैं.