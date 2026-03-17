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Afghanistan News: काबुल में खौफनाक हमला, अस्पताल पर एयरस्ट्राइक में 400 लोगों की मौत

Afghanistan Pakistan Airstrike: अफगानिस्तान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने काबुल में नशा मुक्ति केंद्र पर हवाई हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 400 लोगों की मौत हो गई और लगभग 250 अन्य घायल हो गए. पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 17, 2026, 08:34 AM IST

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Afghanistan News: काबुल में खौफनाक हमला, अस्पताल पर एयरस्ट्राइक में 400 लोगों की मौत

Afghanistan Pakistan Airstrike News: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मुनीर की फौज ने काबुल पर हवाई हमला किया है. इस हमले में कम से कम 400 लोग मारे गए हैं, जबकि 250 से अधिक घायल हुए हैं. अफगान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया कि यह हमला सोमवार रात करीब 9:00 बजे हुआ.

हमदुल्ला फितरत के मुताबिक, काबुल के एक बड़े अस्पताल को जिसकी क्षमता लगभग 2,000 बिस्तरों की थी. इस हमले में निशाना बनाया गया. हमले में अस्पताल के कई हिस्से पूरी तरह से तबाह हो गए. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हमले के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में सुरक्षा बल टॉर्च की रोशनी में मलबे से घायलों और शवों को निकालते हुए दिखाई दिए, जबकि दमकलकर्मी आग बुझाने का काम कर रहे थे. बचाव दल मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने और आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.

अफगानिस्तान ने पाक पर लगाया बड़ा आरोप
अफगानिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ता ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने पाकिस्तान पर नागरिक ठिकानों और अस्पतालों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इस कृत्य को "मानवता के खिलाफ अपराध" करार दिया. मुजाहिद ने कहा कि इस हमले में अस्पताल में मौजूद मरीज, साथ ही आम नागरिक भी मारे गए. लेकिन पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने किसी भी अस्पताल को निशाना नहीं बनाया.

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पाकिस्तान ने किया आरोप को किया खारिज
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तानी सेना ने काबुल और नंगरहार प्रांत में केवल सैन्य ठिकानों के खिलाफ "सटीक हवाई हमले" किए. उनके अनुसार, इन हमलों में तकनीकी सहायता केंद्रों और हथियारों के जखीरों को निशाना बनाया गया था. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया है. संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित कर आतंकवादी गतिविधियों के सभी रूपों की कड़ी निंदा की और अफगानिस्तान में अपने राजनीतिक मिशन'संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान' (UNAMA) के कार्यकाल को तीन महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया.

पाकिस्तान लगाता है गंभीर आरोप
गौरतलब है कि पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि अफगान धरती का इस्तेमाल उन संगठनों द्वारा किया जा रहा है जो उसके खिलाफ हमले करते हैं. विशेष रूप से 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान'. अफगानिस्तान ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है. दोनों देशों के बीच यह गतिरोध फरवरी के आखिर में शुरू हुआ, जब सीमा पार से हुए हमलों के बाद हालात तेज़ी से बिगड़ गए। तब से सीमावर्ती इलाके में लगातार झड़पें और हवाई हमले देखने को मिले हैं. पाकिस्तान ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अफगानिस्तान के साथ "खुले युद्ध" की स्थिति में है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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