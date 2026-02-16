Pakistan: इस्लामिक स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमला, बाल-बाल बची जान; आरोपी गिरफ्तार

Attack On Engineer Muhammad Ali Mirza: पाकिस्तान के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और स्पीकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर एक बार फिर एक कट्टरपंथी युवक ने हमला किया है. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की सुरक्षा में तैनात लोगों ने हमलावर युवक को रोका और उसके हमले को नाकाम बनाया. इस घटना के बाद हमलावर युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते रविवार (15 फरवरी) को झेलम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की कुरान-ओ-सुन्नत रिसर्च एकेडमी में यह हमला हुआ. हमलावर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है. शिकायतकर्ता मोहम्मद काशिफ कुरैशी ने बताया कि बीते रविवार को इंजीनियर अली मिर्जा की लेक्चर अटेंड करने के बाद कुछ लोग इंजीनियर अली मिर्जा के साथ सेल्फी लेने के लिए रुक गए थे, इसी बीच आरोपी ने इंजीनियर अली मिर्जा की कॉलर पकड़कर, उन पर घूंसे बरसाए. इस हमले की वजह से इंजीनियर अली मिर्जी का इमामा (पगड़ी) जमीन पर गिर गई. मोहम्मद काशिफ ने बताया कि हमलावर युवक इंजीनियर अली मिर्जा का गला घोंटकने की कोशिश की.

वहीं, इस मामले पर झेलम के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर (DPO) तारिक अजीज सिंधु ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 324 (हत्या की कोशिश) के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है.

गौरतलब है कि इस हमले से पहले इंजीनियर अली मिर्जा पर दो या तीन हमले की कोशिश हो चुकी हैं. हालांकि हर बार वहां सुरक्षा में तैनात लोग हमलावर के मनसूबे को नाकामयाब कर देते हैं. हाल ही में इंजीनियर मिर्जा को जेल से बाहर निकले हैं. उन पर पैगंबर मोहम्मद (स.) की गुस्ताखी के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. कोर्ट से इंजीनियर अली मिर्जा को बेल मिलने के बाद वह जेल से बाहर हैं. हालांकि अभी वह दोषमुक्त नहीं हुए हैं, कोर्ट में यह मामला चल रहा है.