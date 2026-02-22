Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3118379
Zee SalaamMuslim Worldपाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया हमला, TTP के सात ठिकानों को निशाना बनाने का दावा

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया हमला, TTP के सात ठिकानों को निशाना बनाने का दावा

Pakistan Attack Afghanistan: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगे बॉर्डर इलाके में हमला किया है. पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और उसके साथियों के सात कैंपों को निशाना बनाया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Edited By:  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 22, 2026, 08:58 AM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Pakistan Attack Afghanistan: पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर भीषण एयर स्ट्राइक किया है. वहीं, अफगानिस्तान ने फिलहाल इस हमले को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है. पाकिस्तान ने कहा कि उसने अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर पर हमले किए हैं, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है. पाकिस्तान सरकार देश में हुए हाल के आतंकी हमलो को लेकर अफगानिस्तान स्थित इन्हीं आतंकी ठिकानों को जिम्मेदार मानता है.

रविवार (23 फरवरी) की तड़के सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए. हालांकि पाकिस्तान ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि अफगानिस्तान के किन क्षेत्रों में हमले किए गए हैं. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) पर इस हमले की जानकारी देते हुए लिखा कि पाकिस्तानी सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और उसके साथियों के सात कैंपों के खिलाफ "इंटेलिजेंस-बेस्ड, सेलेक्टिव ऑपरेशन" किए. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से लगे बॉर्डर के इलाके में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के एक साथी को भी निशाना बनाया गया था. इससे पहले 2025 के अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था. पाकिस्तान ने उस हमले के वक्त भी यह कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Attack Afghanistanmuslim world newsToday News

Trending news

mp news
मंदसौर में वाहिद खान की हिरासत में रहस्मयी मौत; परिजनों का पुलिस पर टॉर्चर का आरोप!
Uttar Pradesh news
'सुबह 10:45 पर भोर कैसे?' बहराइच गोहत्या केस में पुलिस की फिल्मी कहानी पर HC सख्त
Ramadan 2026
अजमेर शरीफ दरगाह में रमजान का नूर, इबादत और दुआ के लिए जुटे हजारों अकीदतमंद
jammu kashmir news
श्रीनगर में भाईचारे की नई तस्वीर, पंडित संदीप मावा के स्ट्रीट इफ्तार ने जीता दिल
Jharkhand news
घर लौटने से पहले ही उखड़ गई जिंदगी की सांस; अरब से कब आएगी लाश, अपनों की तरस रही आँखे
UTTAR PRADESH
ब्रजेश देवी का नहीं था कोई भाई, तो रोज़े रखकर भात की रस्म अदा करने पहुंची अकूरन
Delhi news
उमरदीन की हत्या के बाद फरार सुनील पुलिस के हत्थे चढ़ा, किया चौंकाने वाला खुलाला
Meena Bazaar
'मीना बाजार' शोषण नहीं, महिला मुक्ति का था प्रतीक; अधजल गगरी है योगी का ज्ञान!
muslim news
बिहार सरकार ने ईद को लेकर किया बड़ा ऐलान, चलाएगी 200 अंतर्राज्यीय त्योहारी बसें
Nigeria News
रमजान के पहले दिन नाइजीरियन पुलिस का बेरोजेदारों पर एक्शन, खाना खाते 9 लोग गिरफ्तार