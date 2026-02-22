पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर किया हमला, TTP के सात ठिकानों को निशाना बनाने का दावा

Pakistan Attack Afghanistan: पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान पर भीषण एयर स्ट्राइक किया है. वहीं, अफगानिस्तान ने फिलहाल इस हमले को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है. पाकिस्तान ने कहा कि उसने अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर पर हमले किए हैं, जिसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है. पाकिस्तान सरकार देश में हुए हाल के आतंकी हमलो को लेकर अफगानिस्तान स्थित इन्हीं आतंकी ठिकानों को जिम्मेदार मानता है.

रविवार (23 फरवरी) की तड़के सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले किए. हालांकि पाकिस्तान ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि अफगानिस्तान के किन क्षेत्रों में हमले किए गए हैं. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) पर इस हमले की जानकारी देते हुए लिखा कि पाकिस्तानी सेना ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और उसके साथियों के सात कैंपों के खिलाफ "इंटेलिजेंस-बेस्ड, सेलेक्टिव ऑपरेशन" किए. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से लगे बॉर्डर के इलाके में इस्लामिक स्टेट ग्रुप के एक साथी को भी निशाना बनाया गया था. इससे पहले 2025 के अक्टूबर में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था. पाकिस्तान ने उस हमले के वक्त भी यह कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है.