/अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का बड़ा हमला, 29 लोगों की मौत; सीमा पर फिर भड़का तनाव

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Pakistan Attacks Afghanistan: पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर हमला किया है. इस हमले में कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई है. जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं. डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने रविवार को अफगानिस्तान से लगी अपनी सीमा पर हमले किए. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रविवार रात कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर और सीमावर्ती इलाकों में "खुफिया जानकारी पर आधारित एक सुनियोजित जमीनी अभियान" और हमले किए.
मंत्री ने कहा कि यह सैन्य कार्रवाई "हाल ही में पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची में पाकिस्तान रेंजर्स (सिंध) कैंप के निर्दोष लोगों के खिलाफ हुई कई आतंकवादी घटनाओं" के बाद की गई. सिंध पुलिस प्रमुख ने 'डॉन' को बताया कि शनिवार रात कराची के गुलिस्तान-ए-जौहर इलाके में पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के प्रांतीय मुख्यालय पर हुए हमले में तीन पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के जवान और तीन आतंकवादी मारे गए. सिंध के इंस्पेक्टर जनरल जावेद आलम ओधो ने कहा, "आतंकवादियों ने अपनी गाड़ी से मुख्य गेट को टक्कर मारी थी और शुरू में वे यह पुष्टि नहीं कर सके कि कोई विस्फोट भी हुआ था या नहीं."
हमले में कई जवान हो गए थे घायल
'डॉन' के मुताबिक, ओधो ने आगे कहा कि एक "सफाई अभियान" चल रहा था और इलाके को स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट (SSU) कमांडो, एंटी-टेररिस्ट फोर्स (ATF) और रेंजर्स के जवानों ने सील कर दिया था. पुलिस सर्जन सुमैया सैयद ने 'डॉन' को बताया कि पैर में गोली लगने के बाद एक घायल अर्धसैनिक जवान को अस्पताल लाया गया था. 'डॉन' के मुताबिक, इससे पहले इलाके में भारी गोलीबारी और विस्फोट की खबर मिलने के बाद कानून प्रवर्तन एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंचीं. पुलिस ने पूरे इलाके को सील भी कर दिया था.
रेस्क्यू टीम ने क्या कहा?
रेस्क्यू 1122 सिंध ने कहा कि उसे गुलिस्तान-ए-जौहर ब्लॉक 5 के पास विस्फोट की सूचना मिली थी और उसने तुरंत अपने केंद्रीय कमांड और कंट्रोल सेंटर से टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया. अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार देर रात जमात-उल-अहरार, जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने हमले की ज़िम्मेदारी ली. समूह ने कहा कि हमले में नौ हमलावरों ने हिस्सा लिया था. अल जज़ीरा के मुताबिक, यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पूरे देश में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा रहा है.