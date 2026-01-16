बलूचिस्तान में फिर मौत का तांडव, पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड ने की 3 नागरिकों की हत्या

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में नागरिकों के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है, एक बड़े ह्यूमन राइट्स संगठन ने पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड द्वारा तीन और बलूच नागरिकों की कथित तौर पर एक्स्ट्राज्यूडिशियल हत्या की रिपोर्ट दी है. पांक, बलूच नेशनल मूवमेंट के ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट ने बताया कि मुल्ला रजाक की कटी-फटी बॉडी उनके गायब होने के ठीक एक दिन बाद गुरुवार को प्रांत के सेमसवारी कोआर इलाके में फेंकी हुई मिली.

स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए राइट्स बॉडी ने कहा कि रजाक को 14 जनवरी को बिना किसी कानूनी वारंट या वजह के डेथ स्क्वाड ने किडनैप कर लिया था. पांक ने कहा, "उनके शरीर पर गंभीर टॉर्चर के निशान बताते हैं कि उन्हें कस्टडी में बेरहमी से मार दिया गया था. यह घटना बलूचिस्तान में जबरन गायब करने और एक्स्ट्राज्यूडिशियल हत्याओं के चल रहे पैटर्न को दिखाती है, जहां नागरिकों को बिना किसी सज़ा के निशाना बनाया जा रहा है."

इस बीच, पांक ने पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड द्वारा ज़ोहैब अहमद को जबरन गायब करने और बिना कानूनी कार्रवाई के मारने की भी निंदा की. जोहैब पंजगुर जिले का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट और पार्ट-टाइम दुकानदार था. मानवाधिकार संस्था ने कहा कि 14 जनवरी को जोहैब की कटी-फटी बॉडी पंजगुर के बोनिस्तान इलाके से मिली, जिस पर गोलियों के कई घाव और गंभीर टॉर्चर के निशान थे.

पांक के मुताबिक, जोहैब 13 जनवरी को पंजगुर के वाशबूड इलाके में म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस में एक इंटरव्यू के लिए पहुंचा था, तभी एक सफेद टोयोटा कोरोला में नकाबपोश हथियारबंद लोग घुस आए। हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिससे गेटकीपर मुहम्मद आलम घायल हो गया और फिर जोहैब को जबरदस्ती ऑफिस के अंदर खींच लिया. खबर है कि हथियारबंद ग्रुप ने सबके सामने जोहैब को बुरी तरह पीटा और ले गए. बलूच नागरिक की एक और बेरहमी से हत्या पर रोशनी डालते हुए मानवाधिकार संस्था ने कहा कि जरीफ बलूच को 14 जनवरी को उसके मेडिकल स्टोर से हिरासत में लिया गया और उसी दिन डेथ स्क्वाड ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के मार डाला.

जरीफ को पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड ने उसके मेडिकल स्टोर से जबरदस्ती उठाया और 2 घंटे के अंदर, उसी इलाके से गोलियों से छलनी उसकी बॉडी बरामद की गई. बलूचिस्तान पाकिस्तानी अधिकारियों के हाथों लगातार हो रहे अत्याचारों से जूझ रहा है, जो इस इलाके में डेथ स्क्वाड को बलूच लोगों को ज़बरदस्ती गायब करने, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के मारने और गैर-कानूनी हिरासत में रखने में मदद करते हैं.

इनपुट-IANS