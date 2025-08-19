बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता, फौज पर लगा युवक की हत्या का इल्जाम

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आए दिन सेना बलूचिस्तानियों पर अत्याचार करती है. इस बीच एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बलूचिस्तान के केच ज़िले में पाकिस्तान समर्थित मौत के दस्तों ने एक और बलूच युवक की बेरहमी से हत्या कर दी. प्रांत भर में न्यायेतर हत्याओं, जबरन गुमशुदगी और यातनाओं में बढ़ोतरी के बीच उत्पीड़न का सिलसिला जारी है. मानवाधिकार संगठन ने इस हत्या की निंदा की है.

बलूच राष्ट्रीय आंदोलन के मानवाधिकार विभाग पांक ने बताया कि केच के ताजहबान निवासी 22 वर्षीय हातिम दिलपुल को उस समय निशाना बनाया गया जब वह एक नियमित कार्य कर रहा था. क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में अपने बुजुर्ग दादा-दादी के लिए किराने का सामान और ज़रूरी सामान ले जा रहा था. रिपोर्टों का हवाला देते हुए मानवाधिकार संगठन ने कहा कि पाकिस्तानी मौत के दस्तों ने उस पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिससे उसका शरीर गोलियों से छलनी हो गया. बाद में उसके अवशेष बरामद किए गए, जिन पर लक्षित हत्या के स्पष्ट निशान थे.

पांक ने आगे कहा, "यह जघन्य कृत्य धमकियों, उत्पीड़न और धमकी के उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो हातिम को पहले भी उन्हीं राज्य समर्थित मौत दस्तों से सहना पड़ा था. उसकी हत्या कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि बलूच नागरिक आबादी के खिलाफ पूरी तरह से दंडमुक्ति के साथ किए जा रहे न्यायेतर हत्याओं, जबरन गायब किए जाने और सामूहिक दंड के व्यापक, व्यवस्थित अभियान का हिस्सा है."

मानवाधिकार संस्था ने इस अपराध के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह ज़िम्मेदार ठहराया और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप करने, जवाबदेही की मांग करने और बलूचिस्तान में राज्य प्रायोजित अत्याचारों के शिकार एडम दिलपुल और अनगिनत अन्य लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आह्वान किया. इस बीच, जबरन गायब किए जाने की एक और घटना पर प्रकाश डालते हुए, पांक ने कहा कि 17 अगस्त की रात को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कराची से बलूच युवक मीर यूसुफ अली को जबरन गायब कर दिया.

मानवाधिकार संस्था ने कहा कि उनके पिता के अनुसार, यह परिवार के लिए पहली त्रासदी नहीं है, क्योंकि 15 साल पहले, यूसुफ के तीन बड़े भाई और 30 से ज़्यादा रिश्तेदार बलूचिस्तान के खुज़दार ज़िले के तूतक इलाके से जबरन गायब कर दिए गए थे. उनके लापता होने के बाद से उनमें से किसी को भी न तो देखा गया है और न ही सुना गया है.

पांक ने यूसुफ अली के जबरन गायब होने की कड़ी निंदा की और इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का घोर उल्लंघन और बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे युद्ध अपराधों की निरंतरता बताया. इसके अलावा, बलूच यकजेहती समिति (बीवाईसी) ने कहा कि पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने बेटे के जबरन गायब होने का विरोध कर रहे एक बलूच परिवार ने भारी बारिश के बावजूद मंगलवार को लगातार 15वें दिन कराची प्रेस क्लब के बाहर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा.

इनपुट-आईएएनएस