/बलूचिस्तान में भीषण बस हादसा, 40 यात्रियों की दर्दनाक मौत 8 घायल

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Balochistan Bus Accident: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सवारियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई और आठ दीगर सवारी घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह घटना शुक्रवार (3 जुलाई) को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की सीमा के पास एक दूर-दराज के इलाके में हुई. इस हादसे पर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने दुख जाहिर किया है.
अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान में यात्रियों से खचाखच भरी एक बस हाईवे से उतरकर पथरीली खाई में गिर गई, जिससे 40 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया कि बस बेकाबू होकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की सीमा के पास एक दूर-दराज के इलाके 'दाना सर' में खाई में गिर गई. रिंद ने बताया कि बस में न केवल उसके अपने सवारी थे, बल्कि एक दूसरी बस के सवारी भी सवार थे, जिससे बस में क्षमता से ज्यादा भीड़ हो गई थी.
मृतकों की पहचान और घायलों का इलाज करने में जुटी टीम
बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती ने एक बयान में जान-माल के नुकसान पर दुख जताया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि घायलों को हरसंभव बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए. रिंद ने बताया कि बचावकर्मी मृतकों की पहचान करने और घायलों का इलाज करने में जुटे हैं. पाकिस्तान में, खासकर पहाड़ी इलाकों में, खराब सड़कों, ट्रैफिक नियमों के ठीक से लागू न होने और असुरक्षित ड्राइविंग के कारण सड़क दुर्घटनाएं आम हैं.