/बलूचिस्तान में भीषण बस हादसा, 40 यात्रियों की दर्दनाक मौत 8 घायल

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान में यात्रियों से खचाखच भरी एक बस हाईवे से उतरकर पथरीली खाई में गिर गई, जिससे 40 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया कि बस बेकाबू होकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की सीमा के पास एक दूर-दराज के इलाके 'दाना सर' में खाई में गिर गई. रिंद ने बताया कि बस में न केवल उसके अपने सवारी थे, बल्कि एक दूसरी बस के सवारी भी सवार थे, जिससे बस में क्षमता से ज्यादा भीड़ हो गई थी.