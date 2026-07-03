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बलूचिस्तान में भीषण बस हादसा, 40 यात्रियों की दर्दनाक मौत 8 घायल

Balochistan Bus Accident: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक दर्दनाक बस हादसे में 40 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 दीगर घायल हो गए. बताया जा रहा है कि सवारियों से भरी बस हाईवे से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है तथा घायलों का इलाज जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 03, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:34 PM IST
बलूचिस्तान में भीषण बस हादसा, 40 यात्रियों की दर्दनाक मौत 8 घायल
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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