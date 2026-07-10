/Pakistan News: बलोचिस्तान में बुलडोजर का कहर! घर ढहाकर पाकिस्तान ने बढ़ाया दमन?

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Balochistan News: बलोच यकजेहती कमेटी ने घरों को गिराने के बाद पाकिस्तानी सरकार पर सामूहिक सज़ा को और बढ़ाने का आरोप लगाया है और ग्वादर ज़िले के जिवाणी में कई घरों को गिराए जाने की खबरों पर पाकिस्तानी अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है. कमेटी ने इस कार्रवाई को बलोच परिवारों के खिलाफ सरकारी दमन को और तेज़ करने वाला कदम बताया है.'द बलोचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, समूह ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती गायब किए गए असगर अली के परिवार के घर और कम से कम छह अन्य घरों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गिरा दिया गया.
'द बलोचिस्तान पोस्ट' के मुताबिक, BYC ने कहा कि असगर अली के गायब होने के बाद से ही उनके रिश्तेदारों को बार-बार सुरक्षा बलों की छापेमारी, डराने-धमकाने और दबाव में बयान देने के लिए मजबूर किए जाने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है. संगठन का दावा है कि भारी मशीनों का इस्तेमाल करके की गई यह ताज़ा तोड़-फोड़, परिवार के व्यवस्थित उत्पीड़न का एक और चरण है.
कमेटी ने यह भी आरोप लगाया कि जिवाणी में रिज़वान रशीद, अली असगर, गुलाम नबी जाफ़र, यार जान, मोहम्मद जान और गनी जाफ़र के घर भी गिरा दिए गए.
BYC ने क्या कहा?
BYC का कहना है कि बिना न्यायिक मंज़ूरी या कानूनी आधार के परिवारों को उनके घरों से बेदखल करना और खराब मौसम में अपनी संपत्ति को नष्ट होते देखने के लिए मजबूर करना, बुनियादी मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. संगठन का दावा है कि ऐसी कार्रवाइयां पाकिस्तान के अपने संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रावधानों के दायरे से बाहर जाकर की जा रही हैं. BYC ने आगे आरोप लगाया कि बलोचिस्तान के अलग-अलग हिस्सों जैसे कराची, टंप में कोहाड, जिवाणी में पनवान और मस्तुंग में दश्त - में रिहायशी संपत्तियों को जलाने, लूटने, नुकसान पहुंचाने और गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं.
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इन ऑपरेशनों को अंजाम देने का आरोप लगाया
'द बलोचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, कमेटी ने सुरक्षा कर्मियों, खासकर फ्रंटियर कॉर्प्स के सदस्यों पर बिना किसी जवाबदेही के इन ऑपरेशनों को अंजाम देने का आरोप लगाया. BYC ने इन कथित अत्याचारों पर चुप्पी साधने के लिए पाकिस्तानी राजनीतिक दलों और सरकारी संस्थानों की भी आलोचना की. 'द बलोचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, कमेटी ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इन घटनाओं की जांच करने और पाकिस्तान पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया है.