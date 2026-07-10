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Pakistan News: बलोचिस्तान में बुलडोजर का कहर! घर ढहाकर पाकिस्तान ने बढ़ाया दमन?

Balochistan News: बलोच यकजेहती कमेटी ने ग्वादर जिले के जिवाणी इलाके में कई घरों को गिराए जाने की कार्रवाई की आलोचना की है. संगठन का आरोप है कि जबरन लापता किए गए लोगों के परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है और बिना कानूनी प्रक्रिया के घरों को ध्वस्त किया गया.

Published: Jul 10, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:33 PM IST
Pakistan News: बलोचिस्तान में बुलडोजर का कहर! घर ढहाकर पाकिस्तान ने बढ़ाया दमन?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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