/Pakistan News: बलोचिस्तान में बुलडोजर का कहर! घर ढहाकर पाकिस्तान ने बढ़ाया दमन?

BYC ने क्या कहा?

BYC का कहना है कि बिना न्यायिक मंज़ूरी या कानूनी आधार के परिवारों को उनके घरों से बेदखल करना और खराब मौसम में अपनी संपत्ति को नष्ट होते देखने के लिए मजबूर करना, बुनियादी मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. संगठन का दावा है कि ऐसी कार्रवाइयां पाकिस्तान के अपने संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रावधानों के दायरे से बाहर जाकर की जा रही हैं. BYC ने आगे आरोप लगाया कि बलोचिस्तान के अलग-अलग हिस्सों जैसे कराची, टंप में कोहाड, जिवाणी में पनवान और मस्तुंग में दश्त - में रिहायशी संपत्तियों को जलाने, लूटने, नुकसान पहुंचाने और गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं.