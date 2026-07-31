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पाकिस्तान में कोयला खदान में धमाके में 32 मजदूरों की मौत; कई के फंसे होने की संभावना

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के एक कोयला खदान में धमाके में कम से कम 32 मजदूरों की मौत हो गई, और कई मजदूरों के अभी भी फंसे होने की संभावना है. सरकार ने मारे गए मजदूरों के खानदान को 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है.

Edited ByHussain Tabish
Published: Jul 31, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:29 AM IST
पाकिस्तान में कोयला खदान में धमाके में 32 मजदूरों की मौत; कई के फंसे होने की संभावना

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश Zee News  में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं.वो Salaam TV और JK & Ladakh TV के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की टीम को लीड करते हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का लगभग 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और 'देशबंधु' अखबार जैसे संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर संपादन की भूमिका निभा चुके हैं. वह भारत सरकार के ICSSR-फंडेड मीडिया रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. उन्हें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली विधान सभा चुनावों के पहले ओपिनियन पोल सर्वे का अनुभव है. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. जर्नलिज्म में एम.फिल और पी.एचडी की शिक्षा प्राप्त हुसैन ताबिश एक पत्रकार के अलावा मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी वो खुद को हमेशा जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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