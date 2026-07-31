/पाकिस्तान में कोयला खदान में धमाके में 32 मजदूरों की मौत; कई के फंसे होने की संभावना

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नई दिल्ली: पाकिस्तान में एक कोयला खदान के अंदर जुमेरात को हुए धमाके में कम से कम 32 मजदूरों की मौत हो गई और 10 दीगर मजदूर इसमें फंस गए हैं. मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है. खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है. हादसे के बाद अफसर लाशों की पहचान कर उनके परिवारों को दफनाने के लिए सौंप रहे हैं, जबकि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनके रिश्तेदार बेसब्री से उनके जिन्दा होने का इंतज़ार कर रहे हैं.
सरकारी खदान इंस्पेक्टर गनी बलूच ने कहा, "धमाका मीथेन गैस के जमा होने से हुआ है. यह धमाका बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में हुआ है. आपदा प्रबंधन एजेंसी के मुताबिक, धमाके के कुछ घंटों बाद घटना स्थल से 7 लोगों की लाशें बरामद की गई थी, और बाद में 25 और लाशें निकाली गई."
गनी बलूच ने कहा कि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. रेस्क्यू टीमें बाकी फंसे हुए माइनर्स को ढूंढने और निकालने के लिए काम कर रही हैं. जब तक सभी फंसे हुए माइनर्स नहीं मिल जाते, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा.
बलूच ने कहा, "मीथेन गैस धमाकों के बाद किसी के ज़िंदा मिलने के इमाकन बेहद कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ज़ीरो हो जाता है."
मरने वालों को सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा
बलूचिस्तान के माइंस और मिनरल्स मिनिस्टर शोएब नोशेरवानी ने कहा, "रेस्क्यू टीमें बहुत मुश्किल हालात में काम कर रही हैं." उन्होंने पीड़ितों के रिश्तेदारों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि राज्य सरकार धमाके में मारे गए हर माइनर के परिवार को 500,000 पाकिस्तानी रुपये (लगभग $1,800) का मुआवजा देगी. उन्होंने कहा कि अफसर धमाके की वजहों की जांच करेंगे और माइनिंग के सुरक्षा उपायों का रिव्यू करेंगे.
लापरवाही की वजह से धमाका: लेबर यूनियन
कोयला मजदूरों की एक लेबर यूनियन ने कहा कि उन्हें शक है कि लापरवाही की वजह से धमाका हुआ है. उन्होंने इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन ने सरकार से सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने और माइन सुरक्षा कानूनों कमि खिलाफवर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है.
गौरतलब है कि पाकिस्तान की कोयला माइनिंग इंडस्ट्री, खासकर बलूचिस्तान में, इस तरह के जानलेवा हादसे आम बात हो गई हैं. खदानों में सही वेंटिलेशन, गैस मॉनिटरिंग सिस्टम और दूसरे बेसिक सुरक्षा उपायों की कमी की वजह से ऐसे हादसे होते रहते हैं. खदान के मज़दूरों और मज़दूरों के ग्रुप ने तवील अरसे से खदान मालिकों पर सुरक्षा नियमों को नाफ़िज़ करने या माकूल सुरक्षा उपकरण देने में नाकाम रहने का इलज़ाम लगाया है. ख़ास बात ये हैं कि खतरों और कम सैलरी के बावजूद, यहाँ हज़ारों खदान मजदूर बलूचिस्तान में अपनी रोज़ी-रोटी के लिए कोयला इंडस्ट्री पर आश्रित हैं. ये प्रांत पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब राज्य है.