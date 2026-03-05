जेनेवा में खुली पाकिस्तान के ब्लासफेमी कानून की पोल, शगुफ्ता किरण पर उठी आवाज

Pakistan News: जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 61वें सेशन के दौरान, पाकिस्तानी ईसाई महिला शगुफ्ता किरण का मामला उठाया गया. ह्यूमन राइट्स के सपोर्टर्स ने ईशनिंदा और धर्म से धर्म छोड़ने के कानूनों को रद्द करने और उनकी रिहाई की मांग की.
Pakistan News: स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल (UNHRC) के 61वें सेशन में पाकिस्तानी ईसाई महिला शगुफ्ता किरण का मामला इंटरनेशनल लेवल पर उठाया गया. यह मामला तब सामने आया जब ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइज़ेशन जुबली कैंपेन की रिप्रेजेंटेटिव हुल्दा फहमी ने एक खास बातचीत के दौरान पाकिस्तान में ईशनिंदा कानूनों के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई. बातचीत के दौरान फहमी ने कहा कि दुनिया भर में कई लोग धर्म बदलने और सोचने की आज़ादी पर रोक लगाने वाले सख्त कानूनों की वजह से जेल में बंद हैं.
उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से ऐसे कानूनों को खत्म करने को प्राथमिकता देने की अपील की. उन्होंने पाकिस्तान में धार्मिक कैदियों, खासकर शगुफ्ता किरण की रिहाई की भी मांग की. शगुफ्ता किरण एक पाकिस्तानी ईसाई महिला हैं जिन्हें 29 जुलाई, 2021 से हिरासत में रखा गया है. वह अभी रावलपिंडी की अदियाला सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन पर सितंबर 2020 में वाट्सएप के ज़रिए ईशनिंदा वाली चीज़ें फॉरवर्ड करने का आरोप है. इस आरोप के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने उनके घर पर छापा मारा, इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़ब्त कर लिया और उनके पति और दो बेटों को हिरासत में ले लिया. हालांकि, बाद में उनके परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया गया.
किरण पर पाकिस्तान पीनल कोड की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. इनमें सेक्शन 295-A के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सेक्शन 295-C के तहत पैगंबर मुहम्मद का अपमान करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. इसके अलावा, सेक्शन 298 और 298-A धार्मिक हस्तियों के खिलाफ अपराधों को छिपाते हैं और सेक्शन 109 भड़काने का काम करता है. उन पर 2016 के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत ऑनलाइन नफ़रत फैलाने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के भी आरोप हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन आरोपों के बाद शगुफ्ता किरण के परिवार को सुरक्षा कारणों से छिपने पर मजबूर होना पड़ा है. पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन (HRCP) की एक रिपोर्ट, जिसका टाइटल "अंडर सीज: फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर बिलीफ इन 2023/24" है, में भी पाकिस्तान में धार्मिक माइनॉरिटीज की हालत पर गहरी चिंता जताई गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2024 तक, ईशनिंदा के आरोप में 750 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला गया था. धार्मिक हिंसा से जुड़ी हत्याओं की कम से कम चार घटनाएं सामने आईं, जिनमें से तीन अहमदिया समुदाय के पीड़ित थे.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भीड़ की हिंसा अक्सर सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाए गए झूठे आरोपों से भड़काई जाती है. जरांवाला और सरगोधा में ईसाई समुदाय पर भीड़ के हमले सोशल मीडिया पोस्ट से भड़की ऐसी घटनाओं के उदाहरण हैं. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा करने वालों को अक्सर सज़ा नहीं मिलती, जिससे सज़ा से बचने का माहौल बनता है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में कोर्ट ने पीड़ितों को राहत दी है.