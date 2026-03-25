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पाकिस्तान में BLF का आतंक, बलूचिस्तान में हाईवे जाम कर चेकपोस्ट पर कब्जा

Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, BLF लड़ाकों ने हाईवे जाम कर दिए और मस्तुंग, बरखान तथा कलात में चेकपॉइंट्स पर कब्ज़ा कर लिया. वाहनों की सघन जांच की गई और देर रात तक यातायात बाधित रहा. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:38 PM IST

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पाकिस्तान में BLF का आतंक, बलूचिस्तान में हाईवे जाम कर चेकपोस्ट पर कब्जा

Pakistan News: पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने आतंक मचा रखा है. BLF के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के मस्तंग, बरखान और कलात ज़िलों में हाईवे पर सड़कें जाम कीं और चेकपॉइंट पर कब्ज़ा कर लिया. BLF के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने कहा कि 19 मार्च को लड़ाकों ने मस्तंग में शेख वासिल के पास क्वेटा-ताफ़्तान हाईवे को जाम कर दिया. TBP की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बताया कि देर रात तक ट्रैफिक रुका रहा और गाड़ियों की "सख्त जांच" की गई.

उन्होंने आगे दावा किया कि उस जगह पर लेवीज के एक चेकपॉइंट पर कब्ज़ा कर लिया गया, वहां मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया गया और चौकी में आग लगा दी गई. उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को बाद में यह चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि वे "कब्ज़ा करने वाली ताकतों के औज़ार के तौर पर काम न करें." उन्होंने बताया कि 18 मार्च को एक और ऑपरेशन में समूह ने कई जगहों पर चेकपॉइंट बनाए, जिनमें बरखान और रखनी के बीच और कोहलू में शाहराह-ए-बोधी ईशानी शामिल हैं, जहां लगभग तीन घंटे तक नाकेबंदी जारी रही.

उनके मुताबिक, बरखान के पुलिस अधीक्षक साद अफरीदी के काफिले की दो गाड़ियां चेकपॉइंट पर पहुंचीं. रुकने के इशारे के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद उन पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गईं. उन्होंने पुलिस वालों को भविष्य में ऐसी नाकेबंदी तोड़ने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिए गए एक पुलिस अधिकारी को बाद में "मानवीय आधार पर" रिहा कर दिया गया.

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हाईवे पर लड़ाकों ने किया कब्जा
प्रवक्ता ने यह भी कहा कि उसी दिन कलात के संग दास इलाके में RCD हाईवे पर लड़ाकों ने ट्रैफिक रोक दिया. उन्होंने बताया कि गाड़ियों की जांच की गई और किसी भी सैन्य काफिले या मुखबिर को वहां से गुजरने नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि नाकेबंदी के दौरान, लड़ाकों ने आम लोगों से बातचीत की और उन्हें "सशस्त्र संघर्ष के मकसद" के बारे में समझाया. TBP की रिपोर्ट के मुताबिक, बयान में आगे दावा किया गया कि इन ऑपरेशनों ने समूह की "अहम हाईवे और रणनीतिक रास्तों पर मौजूदगी" को उजागर किया है और यह लगातार नाकेबंदी मौजूदा सुरक्षा उपायों के बावजूद "बड़ी सड़कों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता" को दर्शाती है. 

इनपुट-ANI

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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