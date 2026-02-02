बांग्लादेश के समर्थन में PAK का बड़ा ऐलान, भारत से मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान

Pakistan T20 World Cup Controversy: पाकिस्तान ने भारत के साथ t-20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया है, यूँ कहें कि बॉयकॉर्ट कर दिया है. पाकिस्तान ने यह फैसला बांग्लादेश के समर्थन में किया है. पाकिस्तान का कहना है कि उनकी टीम t-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी, लेकिन भारत के साथ होने वाले मैच नहीं खेलेगी.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने रविवार (1 फरवरी) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक बयान जारी कर बताया कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को t-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि उनकी टीम 15 फरवरी को श्रीलंका में IND-PAK के बीच होने वाली मैच के लिए फिल्ड पर मौजूद नहीं रहेगी.

पाकिस्तान के इस फैसले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आनन-फानन में एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अपने फैसले पर विचार करें. ICC ने कहा कि पाकिस्तान का फैसला क्रिकेट इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाला है, पाकिस्तान खुद ICC का सदस्य है, इसलिए हम (ICC) यह चाहता है कि पाकिस्तान सभी स्टेकहोल्डर्स का ख्याल रखते हुए आखिरी फैसला ले. वहीं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने इस मामले पर कहा कि उनकी टीम तय शेड्यूल के तहत श्रीलंका जाएगी और ICC के सभी नियमों और प्रोटोकॉल का पालन करेगी.

गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद भारत में बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ियों का विरोध हुआ. इस विरोध के बाद BCCI के निर्देश पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की KKR टीम ने अपनी टीम से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया. इसके बाद बांग्लादेश ने भारत में आकर T-20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था. बांग्लादेश ने मांग की कि उनकी टीम T-20 वर्ल्ड कप में हिस्ला लेगी, लेकिन भारत के साथ होने वाले मैच को श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिया जाए. लेकिन ICC ने बांग्लादेश की मांग को स्वीकार नहीं किया. बांग्लादेश अपनी मांग पर अड़ा रहा, जिसके बाद ICC ने 24 जनवरी 2025 को बांग्लादेश को T-20 वर्ल्ड कप से हटा दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को रखा गया. ICC के इस फैसले पर पाकिस्तान ने आपत्ति व्यक्त की. अब खबर है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ T-20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया है.