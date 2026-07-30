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'किडनैप नहीं हुआ, अपनी मर्जी से निकाह किया', 13 साल की बच्ची के बयान पर पाक कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला

Pakistan Court on Minor Christian Girl Case: पाकिस्तान के फैसलाबाद में 13 साल की ईसाई बच्ची एंबर नदीम का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. फैसला की एक अदालता ने एंबर नदीम को मुबय्यना तौर पर किडनैपिंग, जबरन मजहब तब्दीली और निकाह करने के मुल्जिम के हवाले कर दिया, और उसे जमानत भी दे दिया. चौंकाने वाली बात यह है कि अदालत ने उम्र का मेडिकल टेस्ट होने से पहले ही नाबालिग को बच्चे के हवाले कर दिया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 30, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:01 PM IST
'किडनैप नहीं हुआ, अपनी मर्जी से निकाह किया', 13 साल की बच्ची के बयान पर पाक कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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