'किडनैप नहीं हुआ, अपनी मर्जी से निकाह किया', 13 साल की बच्ची के बयान पर पाक कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला

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Pakistan News Today: पड़ोसी मुल्कि पाकिस्ता की जिस अदालत से एक 13 साल की बच्ची और उसके वालिदैन को इंसाफ की उम्मीद थी, वहीं से आए फैसले ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया. इल्जाम है कि बच्ची का किडनैप किया गया, उसका मजहब बदलवाया गया और उससे जबरन निकाह कराया गया. हैरान करने वाली बात यह कि उम्र की मेडिकल जांच पूरी होने से पहले अदालत ने मासूम बच्ची को उसी मुल्जिम शख्स के सुपुर्द कर दिया.
इस फैसले के बाद इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले लोग और इस खबर को सुनने वाले हर शख्स सकते में है. पाकिस्तानी अदलिया के इंसाफ पर सवाल खड़े होने लगे हैं. इंसानी हुकूम की तंजीमें हैरत जताते हुए पूछ रही हैं कि क्या एक नाबालिग बच्ची की हिफाजत से पहले उसके बयान को ही आखिरी सच मान लिया गया? पाकिस्तान में सामने आया यह मामला मुल्क के अदालती निजाम और मजहब अक्लियतों की सिक्योरिटी का मुद्दा गरमा गया है.
इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम "वॉयस फॉर जस्टिस" के चेयरमैन जोसेफ जैनसन के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक, फैसलाबाद की अदालत ने 13 साल की ईसाई बच्ची एंबर नदीम की सुपुर्दगी एक मुस्लिम शख्स मोहसिन लियाकत को दे दी, जिस पर उसका मुबय्यना तौर पर किडनैपिंग करने, जबरन इस्लाम कबूल कराने और निकाह करने का इल्जाम है.
जैनसन के मुताबिक, यह फैसला ऐसे वक्त सुनाया गया, जब अदालत के हुक्म पर बच्ची के उम्र की मेडिकल जांच अभी होनी बाकी थी. इसके बावजूद फैसलाबाद के एडिशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना सुहैल ने एंबर नदीम के हलफनामे को स्वीकार कर लिया. इस हलफनामे में बच्ची ने कहा था कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, अपनी पसंद से मोहसिन लियाकत से निकाह किया और उसका किडनैपिंग नहीं हुआ है.
रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची का बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने मोहसिन लियाकत को गिरफ्तारी के बाद मिलने वाली जमानत भी दे दी. जैनसन ने बताया कि मुल्जिम 26 जून से ज्यूडिशियल कस्टडी में था. अदालत से रिहा होने के बाद एंबर मुल्जिम के रिश्तेदारों और वकीलों के साथ वहां से चली गई, जबकि उसके गरीब वालिदैन अदालत परिसर में खड़े रोते रहे. जैनसन ने इसे इंसाफ के बजाय गहरी नाइंसाफी बताया.
जैनसन ने आगे कहा कि 27 जून को एंबर एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई थी. उस दौरान उसने दावा किया था कि मुल्जिम के खानदान के लोगों ने उस पर दबाव डालकर यह कहने के लिए मजबूर किया कि वह बालिग है. इसके बाद मुल्जिम की तरफ से मजहब बदलने और निकाह के दस्तावेज अदालत में पेश किए गए. इन कागजात में एंबर की बर्थडेट जून 2008 लिखी गई थी, जबकि उसके वालिदैन की शादी साल 2012 में हुई थी. इस विरोधाभास ने दस्तावेजों की सच्चाई पर संगीन सवाल खड़े कर दिए.
इन हालात को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बच्ची की उम्र का सही पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट कराने का हुक्म दिया था. साथ ही हुक्म दिया था कि आगे की कार्रवाई पूरी होने तक एंबर को गवर्नमेंट प्रोटेक्शन होम में रखा जाए, लेकिन जैनसन ने सवाल उठाया कि जब जांच पूरी ही नहीं हुई थी, तब सेशल कोर्ट ने बच्ची की सुपुर्दगी मुल्जिम को कैसे दे दी और उसे जमानत क्यों दे दी.