Zee SalaamMuslim WorldPakistan: सेहरी बनाते वक़्त सिलिंडर में विस्फोट; पहले रोज़े के दिन 16 की मौत

Pakistan: सेहरी बनाते वक़्त सिलिंडर में विस्फोट; पहले रोज़े के दिन 16 की मौत

Pakistan Karachi Explosion: पाकिस्तान के कराची में एक आवासीय परिसर में जुमेरात को पहले रमजान के दिन सुबह में गैस सिलिंडर में विस्फोट होने की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई दीगर लोग घायल भी हुए हैं.

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Feb 19, 2026, 03:31 PM IST

Pakistan: सेहरी बनाते वक़्त सिलिंडर में विस्फोट; पहले रोज़े के दिन 16 की मौत

नई दिल्ली: पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्ट वाले शहर कराची में गुरुवार को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में गैस धमाका होने की वजह से महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 16 अफराद की मौत हो गई, जबकि बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से कई लोग घायल हो गए. शुरू में मरने वालों की तादाद 13 बताई गई थी, लेकिन तीन और लाशें निकाले जाने के बाद यह संख्या बढ़कर 16 हो गई.  बचावकर्मी मलबे में फंसे किसी भी ज़िंदा व्यक्ति को ढूंढने के लिए अभी भी मलबा हटा रहे हैं. 

लोकल पुलिस चीफ रिजवान पटेल ने बताया कि यह धमाका तब हुआ जब लोग सिंध प्रांत की राजधानी कराची के एक रिहायशी इलाके में रमजान के पवित्र महीने के पहले दिन सेहरी बना रहे थे. पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति दुख और संवेदना जताई है, और अफसरों को घायलों का बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया है.

बचाव का काम तेज़ी से पूरा करने की भी मांग की और सिंध की राज्य सरकार से बिल्डिंग कोड लागू करने, गैस सिलेंडर की सुरक्षा की जांच करने और ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद के लिए पूरी जांच करने को कहा.

पाकिस्तान में दूसरी जगहों की तरह कराची में ज़्यादातर घरों और अपार्टमेंट बिल्डिंग में खाना पकाने के लिए नैचुरल गैस की सप्लाई होती ह. हालांकि, कई घर नैचुरल गैस के कम प्रेशर की वजह से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर पर भी निर्भर हैं. 

इससे पहले जुलाई में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक घर में शादी के रिसेप्शन के बाद हुए गैस धमाके में दूल्हा-दुल्हन समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. अधिकारियों ने बताया कि धमाका तब हुआ जब मेहमान जोड़े का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे

इसे भी पढ़ें: Ramzan in Mughar Era: सेहरी से लेकर शाही इफ्तार तक, जानें मुगलकाल में कैसे मनाया जाता था रमज़ान

