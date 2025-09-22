JF-17 से पाकिस्तान ने की अपने ही नागरिकों पर बमबारी, खैबर पख्तूनख्वा में बिछ गई लाशें
Pakistan News: पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद के बहाने खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही नागरिकों पर बमबारी कर रही है. इस बमबारी में 30 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं. साथ ही 35 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 22, 2025, 02:10 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में वहां की सेना के खिलाफ आक्रोश है. पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीति और पाकिस्तान सरकार के शोषन से तंग आकर दोनों प्रांतों के लोग अगल देश की मांग कर रहे हैं. साथ ही पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भी शुरू हो गया है. वहीं, पाकिस्तानी सेना आतंकवाद और विद्रोह को खत्म करने के नाम पर सिविलयन को निशाना बना रही है. इसी कड़ी में पाकिस्तानी एयर फोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा में भीषण बमबारी की, जिसमें दर्जनों आम नागरिकों की मौत हो गई है. 

दरअसल, पाकिस्तानी एयर फोर्स बीते रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब दो बजे खैबर पख्तूनख्वा के तिराह घाटी स्थित एक गांव पर भीषण बमबारी की. इस बमबारी में पाकिस्तानी सेना ने JF-17 फायटर जेट की मदद से 8 LS-6 बम गिराए हैं, जिसमें 5 घर पूरी तरह तबाह हो गए. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस भीषण बमबारी में लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है, मृतकों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. साथ ही 35 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मलबा हटाने का काम जारी है, मृतकों की तादाद और बढ़ सकती है. 

पाकिस्तानी सेना पर उठ रहे सवाल
इस भीषण बमबारी के बाद पाकिस्तानी सेना पर सवाल उठने लगे हैं. सोशल मीडिया पर हमले के बाद मृत बच्चों और महिलाओं की तस्वीरें वायरल हो रही हैं. लोग पाकिस्तानी सेना से सवाल पूछ रहे हैं कि वह आतंकवाद के बहाने अपने ही नागरिकों पर बमबारी क्यों कर रही है. इस पूरे मामले पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

गौरतलब है कि पाकिस्तान में आए दिन विद्रोही संगठन और सेना के बीच संघर्ष हो रहा है. विद्रोही संगठनों की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना के वाहनों को IED विस्फोटक की मदद से उड़ा दिया जा रहा है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

