इजरायल को दोस्त समझना है मूर्खता, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इस्लामिक मुल्कों से की बड़ी अपील

Pakistan News: इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया. इस हमले में 5 हमास के मेंबर समेत 1 कतरी सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई. इस हमले के बाद मुस्लिम मुल्कों में इजरायल के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है. इसी कड़ी में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजरायल के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों से बड़ी अपील की है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बीते गुरुवार (11 सितंबर) को एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कतर पर इजरायल के हमलों की निंदा की और इजरायल के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों से एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा कि इजरायल की यह रणनीति है कि वह मुस्लम मुल्कों के साथ डील करके उनकी आर्थिक ताकतों को खत्म करे. उन्होंने कहा कि इजरायल की इस रणनीति को नाकाम करना होगा.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम मुल्कों को अगाह करते हुए कहा कि जिन मुस्लिम मुल्कों को यह लगता है कि वे इजरायल के साथ अच्छे रिश्ते बना लेंगे, तो वह सुरक्षित रहेंगे, तो वे मुल्क भ्रम में हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता. उन्होंने आगे कहा कि दूसरे मुल्कों की मदद की अहमियत है, लेकिन अपनी सुरक्षा खुद ही करनी होती है.

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजरायली हमले पर क्या कहा?

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर पर हुए इजराली हमले की निंदा की थी. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा किया और मुश्किल वक्त में मित्र मुल्क के साथ एकजुटता दिखाई. उन्होंने कहा कि इजरायल की यह आक्रामकता पूरी तरह से अनुचित है, कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर पर इजरायली बमबारी को एक बहुत ही खतरनाक उकसावे वाली कार्रवाई करार दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इजरायल की आक्रामकता के खिलाफ कतर और फिलिस्तीनी लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है.