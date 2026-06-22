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India Pakistan Tensions: पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जल संधि को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. UN में भारत ने साफ कर दिया है कि वह सिंधु जल संधि को बहाल करने के अपने रुख में कोई बदलाव नहीं करेगा. इसके बाद पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को चेतावनी दी थी, वहीं अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी युद्ध की धमकी दी है.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एआरवाई न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो उनका देश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने कहा, "जब हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, तो हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे. पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है."
ख्वाजा आसिफ ने दी धमकी
ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि अगर पाकिस्तान को यह सबूत मिलता है कि भारत जानबूझकर उसकी जल आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, तो इस्लामाबाद सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकता है. उन्होंने भारत पर पानी को "हथियार" की तरह इस्तेमाल करने, चिनाब नदी के प्रवाह में कथित हेरफेर करने और जरूरी आंकड़े साझा नहीं करने का आरोप लगाया. लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में हुए घटनाक्रमों की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक, देश की करीब एक-तिहाई आबादी, खासकर सिंध और बलूचिस्तान प्रांत, पानी की कमी से प्रभावित हैं. पाकिस्तान इस संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि उसके फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं. भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था. इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी. भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद 1960 की सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी. इसके बाद पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत से संधि बहाल करने की अपील करता रहा है, लेकिन नई दिल्ली अपने रुख पर कायम है.