Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /भारत को पाकिस्तान की युद्ध की धमकी, सिंधु जल संधि पर ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी

भारत को पाकिस्तान की युद्ध की धमकी, सिंधु जल संधि पर ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी

Khawaja Asif on Indus Waters Treaty: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि को बहाल करने के उसके रुख में कोई बदलाव नहीं होगा. इसके बाद पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को धमकी दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 22, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:36 AM IST
भारत को पाकिस्तान की युद्ध की धमकी, सिंधु जल संधि पर ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत को पाकिस्तान की युद्ध की धमकी, सिंधु जल संधि पर ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी
India Pakistan tensions4 min ago
2
Iran US Talks17 min ago
3
Uttar Pradesh news6:15 PM IST
4
Himachal Pradesh NewsJun 21
5
Mumbai NewsJun 21