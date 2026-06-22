क्या है पूरा मामला

दरअसल, पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक, देश की करीब एक-तिहाई आबादी, खासकर सिंध और बलूचिस्तान प्रांत, पानी की कमी से प्रभावित हैं. पाकिस्तान इस संकट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत का कहना है कि उसके फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं. भारत ने पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला लिया था. इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी. भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद 1960 की सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी. इसके बाद पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत से संधि बहाल करने की अपील करता रहा है, लेकिन नई दिल्ली अपने रुख पर कायम है.