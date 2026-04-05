'कोलकाता पर करेंगे हमला...' ख्वाजा आसिफ ने दी गीदड़भभकी

Pakistan Threatens India: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार (2 अप्रैल) को केरल में एक सैन्य सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर उसने कोई "दुस्साहस" किया, तो भारत निर्णायक कार्रवाई करेगा. उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी खत्म नहीं हुआ है. राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भड़क गए हैं. उन्होंने भारत को गीदड़भभकी देते हुए एक विवादित बयान दिया है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार (4 अप्रैल) को कहा कि अगर भारत भविष्य में कोई "दुस्साहस" करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब "कोलकाता" पर हमला करके देगा. इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ ने कहा कि "अगर भारत फिर से कोई 'फॉल्स-फ्लैग ऑपरेशन' (झूठा हमला) करने की कोशिश करता है, तो, इंशाअल्लाह, हम उसे कोलकाता तक ले जाएंगे."

ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि "अगर भारत अपने ही लोगों या अपनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तानी लोगों के ज़रिए कोई 'फॉल्स-फ्लैग ऑपरेशन' करने की योजना बनाता है, जैसे कहीं लाशें रखकर यह दावा करना कि वे आतंकवादी थे जिन्होंने अमुक-अमुक काम किया था—तो पाकिस्तान इसका जवाब कोलकाता में देगा." बता दें कि पाकिस्तान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को फॉल्स-फ्लैग हमला बताया था. पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने खुद ही अपने नागरिकों पर हमले कराया था. वहीं, भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से बदला लिया था.

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राजनाथ सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वह हमला सिर्फ भारत पर हमला नहीं, बल्कि देश की सामाजिक एकता और सामाजिक ताने-बाने पर किया गया हमला था. इसी आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था.