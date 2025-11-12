पाकिस्तान करेगा अफगानिस्तान पर हमला! इस्लामाबाद ब्लास्ट का बदला लेने का ऐलान

Pakistan News: पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं. सोमवार को वजीरीस्तान के सैनिक कॉलेज के मेन गेट पर आत्मघाती कार से हमला हुआ. इस हमले के एक दिन बाद यानी मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित जिला कोर्ट के सामने एक आत्मघाती कार ब्लास्ट किया गया. इस्लामाबाद में हुए हमले में 12 लोगों की मौत हुई और 36 अन्य घायल हो गए.

इस्लामाबाद में हुए हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने ली है. इस घटना के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अफगानिस्तान में हमले की चेतावनी दी है. साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों की निंदा की, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के बयान को राजनीतिक नाटक करार दिया. उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में मारे गए ज्यादातर आतंकवादी अफगानिस्तान के हैं.

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में हो रहे ये हमले पाकिस्तान में अफगानिस्तान के आगामी युद्ध की सूचना जैसी है. उन्होंने यह दावा किया कि अफगानिस्तान की मदद से भारत, पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला करना चाहता है. ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को इस्लामाबाद में हुए हमले के लिए अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत तालिबान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस्लामाबाद में हमला करके वह यह बताना चाहते हैं, वह राजधानी में भी हमला कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद में हुए हमले के बाद अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर होने वाले आगामी हमले से कोई इंकार नहीं कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के साथ युद्ध भी हो सकता है.

ख्वाजा आसिफ ने यह दावा किया कि अफगानिस्तान से TTP के लड़ाके पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि TTP पिछले एक साल से धीरे-धीरे इन समूहों को यहाँ तैनात कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि पिछले एक साल में लगभग 2,500-3,000 लड़ाके पाकिस्तान में घुसपैठ कर चुके हैं, जो पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं.