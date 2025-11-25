तालिबान की धमकी के बाद बैकफुट पर पाकिस्तान, एयर स्ट्राइक से साफ किया इनकार

Pakistan Taliban Tensions: पाकिस्तान ने तालिबान की धमकी के बाद कथित एयर स्ट्राइक की खबरों से इनकार कर दिया. सरकार का कहना है कि वह उचित समय पर जवाब देगी, लेकिन फिलहाल किसी सैन्य कार्रवाई की योजना नहीं है। सीमा पर तनाव जारी है.
Pakistan Taliban Tensions: अफगानिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने एक और एयरस्ट्राइक किया है, जिसमें कम से कम 10 आम लोग मारे गए हैं. पाकिस्तान ने अब इस हमले के बारे में अफगानिस्तान के आरोपों को साफ़ तौर पर नकार दिया है. पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सरकारी मीडिया के हवाले से मंगलवार को कहा कि अफगान तालिबान के आरोप सरासर गलत हैं.
खास बात ये है कि बयान अफगान तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के उस एक्स पोस्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने "सही समय पर सही जवाब" देने की कसम खाई थी. पाकिस्तानी मिलिट्री मीडिया विंग हेड का यह बयान अफगान तालिबान प्रवक्ता के आरोपों से इतर है. तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि पाकिस्तान ने खोस्त, कुनार और पक्तिका प्रांतों पर हमला किया और अब अफगानिस्तान इसका जवाब जरूर देगा. मुजाहिद ने कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा करते हुए बताया कि कायराना स्ट्राइक में 9 मासूम बच्चों संग 10 की जान चली गई.
आम लोगों पर नहीं किया गया है हमला
सरकारी ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान टीवी के मुताबिक, प्रवक्ता चौधरी ने अफगानिस्तान के अंदर हमले करने के दावों को गलत बताया. उनके हवाले से कहा गया, "पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान के अंदर आम लोगों पर हमला नहीं किया है." दम भरा, "जब भी पाकिस्तान किसी पर हमला करता है, तो वह इसकी घोषणा करता है. हमारे हिसाब से, कोई अच्छा या बुरा तालिबान नहीं होता और कहा कि आतंकवादियों में "कोई फर्क नहीं" है.
जनरल चौधरी ने तालिबान सरकार से की ये अपील
जनरल चौधरी ने कहा, "तालिबान सरकार को एक स्टेट के तौर पर फैसले लेने चाहिए, न कि नॉन-स्टेट एक्टर के तौर पर." हाल के दिनों में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी आई है. पाकिस्तान ने मांग की है कि काबुल के शासक बॉर्डर पार आतंकवाद को रोकने के लिए कार्रवाई करें, तो अफगान तालिबान इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है.
दोनों देशों के बीच हुई बैठक
अक्टूबर में दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर झड़पों के बाद शांति वार्ता को लेकर बैठकें हुईं. दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच लंबे समय तक शांति और स्थिरता के लिए तरीकों पर काम करने की कोशिश में मिले थे. दोनों पक्ष के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही हैं.