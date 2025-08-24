पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने जमात-ए-इस्लामी अध्यक्ष रहमान से की मुलाकात
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2895266
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने जमात-ए-इस्लामी अध्यक्ष रहमान से की मुलाकात

Pakistan Bangladesh Relation: पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार बांग्लादेश के दौरे पर हैं. इस बीच उन्होंने बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर (प्रमुख) डॉ. शफीकुर रहमान के निवास पर उनसे मुलाकात की.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:38 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने जमात-ए-इस्लामी अध्यक्ष रहमान से की मुलाकात

Pakistan Bangladesh Relation: पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर (प्रमुख) डॉ. शफीकुर रहमान के निवास पर उनसे मुलाकात की. डॉ. रहमान की हाल ही में कार्डिएक सर्जरी हुई थी. डार ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से डॉ. शफीकुर रहमान के जल्द सेहतमंद होने की कामना की. 

डार ने डॉ. रहमान के राजनीति, शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में दिए गए जीवन भर के सकारात्मक योगदान की प्रशंसा की. इस मुलाकात की जानकारी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट के जरिए दी गई. दूसरी ओर रविवार को ढाका में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद, उप-प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार और बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

इनमें राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा उन्मूलन पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच समझौता, व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह पर समझौता ज्ञापन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की विदेश सेवा अकादमियों के बीच समझौता ज्ञापन, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉर्पोरेशन और बांग्लादेश संवाद संस्था के बीच समझौता ज्ञापन, सामरिक अध्ययन संस्थान इस्लामाबाद और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय एवं सामरिक अध्ययन संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम शामिल हैं.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट में लिखा गया, "ये समझौते व्यापार और अर्थशास्त्र, राजनयिकों के प्रशिक्षण, शैक्षणिक आदान-प्रदान, मीडिया सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत रूप देंगे और उसे ज्यादा मजबूत करेंगे."

गौरतलब है कि जमात-ए-इस्लामी ने आखिरी बार 1970 में जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, ढाका के पलटन मैदान में एक बड़ी रैली की थी. जमात-ए-इस्लामी को पाकिस्तान समर्थक पार्टी माना जाता है. 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय इस पार्टी ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था और बांग्लादेशी नागरिकों पर हुए हमलों और हत्याओं में शामिल रही थी. जमात-ए-इस्लामी की पाकिस्तान से नजदीकियों और 1971 के युद्ध में उसकी भूमिका को लेकर बांग्लादेश में विवाद रहा है. हालांकि, पाकिस्तान इसे बीते हुए मुद्दे के रूप में देखता है, जिस पर पहले ही दो बार समझौते हो चुके हैं.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Pakistan Bangladesh RelationPakistan News

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बेटियों पर संकट, अपहरण और धर्मांतरण का सिलसिला जारी
Pakistan News
बलोच हक की लड़ाई से डरी पाकिस्तानी सरकार; महरंग की रिमांड 15 दिन बढ़ाई
iran news
'कभी नहीं झुकेगा ईरान...', ख़ामेनेई के तेवर सख्त; क्या फिर से भड़क उठेगी जंग?
Israel Airstrikes Yemen
सना की सड़कों पर धुआं और दहशत का माहौल, इजरायल की एयरस्ट्राइक से हड़कंप
UP News
चांद ने दी रहमत की खबर, 25 अगस्त से रबी-उल-अव्वल का आगाज; जानें कब है मिलाद-उन-नबी?
Aligarh Mazar Demolition
रेलवे की जमीन पर बना था 2 मजार, प्रशासन ने चलाया हथौड़ा; जानें SSP ने क्या कहा?
Gaza News
रोटी से पहले मिली मौत! राहत केंद्र जाते चार फिलिस्तीनियों की यहूदी फौज ने मारी गोली
syria news
बशर अल-असद के बाद सीरिया में बदलाव की बयार; शामी पाउंड से हटेंगे 2 जीरो
Pakistan Bangladesh Relation
शेख हसीना के बाद पाकिस्तान-बांग्लादेश रिश्तों में नई गर्माहट, 6 समझौते पर हुए साइन
turkey news
तुर्की की फर्स्ट लेडी का गाजा बच्चों के नाम भावुक खत, मेलानिया ट्रंप से की खास अपील
;