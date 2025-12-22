पाकिस्तान में खौफनाक वारदात; शौहर ने बीवी, दो महिलाओं और मासूम बच्चे को मार डाला

Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले के टाउनशिप इलाके में एक शख्स ने कथित तौर पर घर के अंदर गोली चला दी, जिसमें उसकी पत्नी सहित तीन महिलाओं और एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) के मुताबिक, एक और नाबालिग घायल हो गया. घायल लड़के, जिसकी उम्र 17 साल है, को इलाज के लिए खलीफा गुल नवाज अस्पताल में भर्ती कराया गया.

डॉन के मुताबिक, संदिग्ध की पहचान बिज़ान खेल के निवासी के रूप में हुई है और वह घटना के बाद मौके से फरार हो गया. पुलिस ने पीड़ित के एक रिश्तेदार की शिकायत पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 324 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है.

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. टाउनशिप पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

टाउनशिप पुलिस ने बताया कि घटना की आगे की जांच जारी है. पिछले हफ्ते लाहौर पुलिस ने पाया कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) ने अपनी पत्नी और 19 साल की बेटी की हत्या कर दी थी. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, DSP उस्मान हैदर गुज्जर काहना पुलिस सर्कल (जांच) के प्रमुख थे, जब उन्होंने लगभग दो महीने पहले एक अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी पत्नी और बेटी लापता हो गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, FIR में कहा गया है कि DSP की पत्नी और बेटी 27 सितंबर को लापता हो गईं, जबकि अपहरण के मामले को दर्ज कराने के लिए औपचारिक आवेदन 18 अक्टूबर को जमा किया गया था. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद एक मामला दर्ज किया गया और जब पीड़ित की बहन ने अधिकारियों से संपर्क किया, तो संदेह गहरा गया, जिसमें अधिकारी की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया गया.

फोरेंसिक टीमों ने बाद में संदिग्ध के घर से खून के नमूने बरामद किए, जिसमें एक बिस्तर और एक दरवाजे से भी नमूने लिए गए. प्रयोगशाला के नतीजों ने संदेह को और मजबूत किया, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों ने एक उच्च-स्तरीय जांच के दौरान DSP का सामना किया. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "फोरेंसिक निष्कर्षों को पेश किए जाने के बाद, संदिग्ध ने अपराध कबूल कर लिया."