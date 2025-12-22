Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3049311
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान में खौफनाक वारदात; शौहर ने बीवी, दो महिलाओं और मासूम बच्चे को मार डाला

Pakistan News: खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले के टाउनशिप इलाके में एक भयानक घटना हुई है. एक शख्स ने अपनी पत्नी समेत पांच लोगों का मर्डर कर दिया है. पूरी कहानी पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 09:30 AM IST

Trending Photos

पाकिस्तान में खौफनाक वारदात; शौहर ने बीवी, दो महिलाओं और मासूम बच्चे को मार डाला

Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले के टाउनशिप इलाके में एक शख्स ने कथित तौर पर घर के अंदर गोली चला दी, जिसमें उसकी पत्नी सहित तीन महिलाओं और एक 14 साल के लड़के की मौत हो गई. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) के मुताबिक, एक और नाबालिग घायल हो गया. घायल लड़के, जिसकी उम्र 17 साल है, को इलाज के लिए खलीफा गुल नवाज अस्पताल में भर्ती कराया गया.

डॉन के मुताबिक, संदिग्ध की पहचान बिज़ान खेल के निवासी के रूप में हुई है और वह घटना के बाद मौके से फरार हो गया. पुलिस ने पीड़ित के एक रिश्तेदार की शिकायत पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 324 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है.
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. टाउनशिप पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. 

टाउनशिप पुलिस ने बताया कि घटना की आगे की जांच जारी है. पिछले हफ्ते लाहौर पुलिस ने पाया कि एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) ने अपनी पत्नी और 19 साल की बेटी की हत्या कर दी थी. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, DSP उस्मान हैदर गुज्जर काहना पुलिस सर्कल (जांच) के प्रमुख थे, जब उन्होंने लगभग दो महीने पहले एक अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी पत्नी और बेटी लापता हो गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, FIR में कहा गया है कि DSP की पत्नी और बेटी 27 सितंबर को लापता हो गईं, जबकि अपहरण के मामले को दर्ज कराने के लिए औपचारिक आवेदन 18 अक्टूबर को जमा किया गया था. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद एक मामला दर्ज किया गया और जब पीड़ित की बहन ने अधिकारियों से संपर्क किया, तो संदेह गहरा गया, जिसमें अधिकारी की संभावित संलिप्तता का आरोप लगाया गया.

फोरेंसिक टीमों ने बाद में संदिग्ध के घर से खून के नमूने बरामद किए, जिसमें एक बिस्तर और एक दरवाजे से भी नमूने लिए गए. प्रयोगशाला के नतीजों ने संदेह को और मजबूत किया, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों ने एक उच्च-स्तरीय जांच के दौरान DSP का सामना किया.  द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के हवाले से एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "फोरेंसिक निष्कर्षों को पेश किए जाने के बाद, संदिग्ध ने अपराध कबूल कर लिया."

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Pakistan NewsPakistan Shooting

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तान में खौफनाक वारदात; शौहर ने बीवी, दो महिलाओं और मासूम बच्चे को मार डाला
UP News
UP STF ने किया सिराज और जुबैर का एनकाउंटर, पुलिस ने खोली जुर्म की फेहरिस्त
Muslim Boycott Call
"मुल्ला-मुक्त गांव...", गौ रक्षा दल का मुस्लिम विरोधी कैंपेन, मच गया बवाल
Saudi Arabia Alcohol Policy
सऊदी अरब में इन चुनिंदा लोगों को मिलेगी शराब, किंग सलमान का बड़ा फैसला
Ajmer News
Ajmer Dargah में रौशन हुआ उर्स का चिराग, रजब का चांद दिखते ही सजी शाही महफिल!
Uttarakhand news
उत्तराखंड: कलमा विवाद के बाद स्कूलों में गीता श्लोक अनिवार्य, सीएम धामी का नया फरमान
UP News
रहीम ने दरियादिली से जीता राम भक्तों का दिल, रामलीला के लिए कर दी कीमती जमीन दान
Pakistan News
इमरान खान की अपील से कांपी Pak सरकार; रावलपिंडी बना छावनी, हजारों जवान सड़कों पर
Bihar News
हिजाब विवाद में CM नीतीश की ढाल बने राज्यपाल आरिफ खान, कांग्रेस बोली- इससे ज्यादा...
israel news
ग़ज़ा नरसंहार और अवैध कब्जे पर भड़के यहूदी, इसराइल में की इस्लामी हुकूमत की मांग!