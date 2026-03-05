Advertisement
मिडिल ईस्ट जंग के बीच पाकिस्तान में भूकंप, जानें क्यों बार-बार डोल रही धरती?

मिडिल ईस्ट जंग के बीच पाकिस्तान में भूकंप, जानें क्यों बार-बार डोल रही धरती?

Pakistan Earthquake News: पाकिस्तान में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसका सेंटर 10 किलोमीटर की गहराई पर था. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से यह इलाका सीस्मिकली एक्टिव है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:10 AM IST

मिडिल ईस्ट जंग के बीच पाकिस्तान में भूकंप, जानें क्यों बार-बार डोल रही धरती?

Pakistan News: ईरान और इजरायल-US के बीच चल रहे संघर्ष के बीच कई देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. ईरान और अमेरिका समेत कई देशों में झटके महसूस किए गए. अब पाकिस्तान की भी धरती डोल गई है. पाक में 4.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिससे कई इलाकों में हल्के झटके महसूस किए गए. हालांकि, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, भूकंप 4 मार्च, 2026 को रात 10:52 बजे आया था. रिक्टर स्केल पर इसकी मैग्नीट्यूड 4.3 मापी गई और इसका एपिसेंटर जमीन से लगभग 10 किलोमीटर नीचे था. भूकंप की जगह पाकिस्तान में लगभग 28.85 नॉर्थ लैटिट्यूड और 67.15 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर रिकॉर्ड की गई.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, पाकिस्तान उन देशों में से है जहां भूकंप के मामले काफी ज़्यादा आते हैं. ऐसा इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से है. पाकिस्तान उस इलाके में है जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती हैं. इस टेक्टोनिक टक्कर से धरती के अंदर लगातार प्रेशर बनता है, और समय-समय पर भूकंप के रूप में एनर्जी निकलती रहती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के कई इलाके भूकंप की घटनाओं के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं. बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित-बाल्टिस्तान जैसे इलाके बड़ी फॉल्ट लाइन के पास हैं. इसके अलावा, पंजाब और सिंध के कुछ हिस्सों को भी भूकंप का खतरा माना जाता है.

मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भूकंप
दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट और आस-पास के इलाकों में कई छोटे और मीडियम भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं. ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में आए इन झटकों ने सोशल मीडिया पर अटकलों को हवा दी है. कुछ लोग इन्हें इलाके में चल रहे मिलिट्री तनाव से जोड़ रहे हैं. हालांकि, साइंटिस्ट्स का कहना है कि भूकंप पूरी तरह से एक नेचुरल जियोलॉजिकल घटना है और इसका किसी युद्ध या मिलिट्री एक्टिविटी से सीधा संबंध नहीं है. टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट लाखों सालों से चल रहे हैं, जिससे इन इलाकों में अक्सर भूकंप आते हैं. फिर भी, मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और पड़ोसी देशों में आ रहे भूकंप निश्चित रूप से लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- ईरान के इस शहर में सुप्रीम लीडर को किया जाएगा सुपुर्द-ए-खाक, जानें कहां होगी नमाज़-ए-जनाज़ा

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

