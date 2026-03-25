ईरान-अमेरिका ने नहीं बनेगी बात, तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान; पत्रकार के दावे से हड़कंप

Pakistan Economic Crisis: ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर खतरा गहराया है. तेल कीमतों में बढ़ोतरी और व्यापार बाधाओं से महंगाई बढ़ सकती है. कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते आम जनता पर बोझ बढ़ने और संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है.
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Iran US Tensions: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का असर अब दुनिया भर के देशों में देखा जा रहा है. पाकिस्तान इस युद्ध की चपेट में आ गया है. भारत का यह पड़ोसी देश पहले से ही अपनी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था. अब, इन परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है.
दरअसल, पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है. वहां तेल, गैस और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें आसमान छू रही हैं. महंगाई को काबू में करने की कोशिश में सरकार रोजाना नए दिशा-निर्देश जारी कर रही है. हाल ही में तेल संकट से बचने के लिए पाकिस्तान ने निजी वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. फिलहाल, देश गैस की भारी कमी का सामना कर रहा है. इस बीच एक पत्रकार ने बड़ा दावा किया है.
कराची के सीनियर जर्नलिस्ट शम्स केरियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रही बातचीत हाल की घटनाओं के कारण कमजोर पड़ गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत के बीच हो रही कथित सैन्य कार्रवाइयों ने पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को गहरा झटका दिया है. केरियो ने एक अहम सवाल उठाया कि अगर बातचीत जारी रहने के दौरान भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों की पुनरावृत्ति को कैसे रोका जा सकता है?
पाकिस्तान को दी चेतावनी
केरियो ने पाकिस्तान को एक गंभीर चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत लड़खड़ाती है या संघर्ष बढ़ता है, तो इससे पाकिस्तान की पहले से ही नाजुक अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा. क्षेत्रीय व्यापार और तेल आयात पर पाकिस्तान की भारी निर्भरता को देखते हुए, आपूर्ति श्रृंखलाओं में किसी भी तरह की रुकावट से महंगाई में तेजी से उछाल आ सकता है और आर्थिक अस्थिरता और बढ़ सकती है. उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान पहले से ही भारी सरकारी खर्च और सीमित वित्तीय संसाधनों की चुनौतियों से जूझ रहा है. इन परिस्थितियों में किसी बड़े वैश्विक या क्षेत्रीय संकट की स्थिति में सख्त राजकोषीय अनुशासन और खर्च में कटौती बिल्कुल अनिवार्य हो जाती है. केरियो ने आगाह किया कि ईंधन की कीमतों में कोई भी और वृद्धि गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों पर असमान रूप से बुरा असर डालेगी.
पत्रकार ने किया बड़ा दावा
पत्रकार ने दावा किया कि बढ़ती महंगाई मौजूदा खाद्य संकट और बेरोजगारी की स्थिति को और खराब कर सकती है. कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही दबाव में हैं. इसके अलावा ईंधन की बढ़ती लागत से उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे समग्र अर्थव्यवस्था और कमजोर होगी. केरियो ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इसका दायरा बढ़ सकता है और इसमें रूस और चीन जैसी बड़ी शक्तियां भी शामिल हो सकती हैं. इससे एक बड़े वैश्विक टकराव का जोखिम बढ़ जाएगा. लेकिन, उन्होंने उम्मीद जताई कि यदि दोनों देश बातचीत के माध्यम से किसी समाधान पर पहुंच जाते हैं, तो स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो सकती है.