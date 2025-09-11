बलूचिस्तान किसके हाथ बेच रहा है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने चीन के पीठ में घोंपा खंजर
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2918040
Zee SalaamMuslim World

बलूचिस्तान किसके हाथ बेच रहा है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने चीन के पीठ में घोंपा खंजर

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, महंगाई चरम पर और लोग भूखमरी के कगार पर हैं. सरकार IMF और अन्य देशों से कर्ज लेने के बावजूद संकट कम नहीं कर पा रही. पाकिस्तान अब प्राकृतिक खजानों और दुर्लभ खनिजों को विदेशी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:47 PM IST

Trending Photos

बलूचिस्तान किसके हाथ बेच रहा है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने चीन के पीठ में घोंपा खंजर

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है. यहां महंगाई चरम पर है. पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों में लोग भुखमरी के कगार पर हैं. आर्थिक संकट को दूर करने के लिए पाकिस्तान दूसरे देशों और IMF से भारी कर्ज ले रहा है. लेकिन इससे भी बात नहीं बन रही है. अब पाकिस्तान सरकार अपने प्राकृतिक खज़ानों को बेचने पर मजबूर हो गई है. सरकार के इस फैसले का पूरे पाकिस्तान में विरोध हो रहा है. लेकिन अपनी दुर्लभ खनिज संपदा के महत्व को समझे बिना, पाकिस्तान इसे विदेशी कंपनियों को सौंप रहा है.

हाल ही में अमेरिका की एक बड़ी मेटल कंपनी के साथ 500 मिलियन डॉलर के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे बलूचिस्तान समेत मुल्क के खनिज क्षेत्र पर अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा. यह कदम पाकिस्तान की बढ़ती आर्थिक जरूरतों और विदेशी निवेश की तलाश का संकेत है.

 इस समझौते के तहत अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स (USSМ) पाकिस्तान के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन (FWO) के साथ मिलकर मुल्क के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में खनन और रिफाइनरी परियोजनाओं की शुरुआत करेगी. इस समझौते को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है. पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में पहले भी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत खनिज संसाधनों पर चीन को अधिकार दिए थे, जिसका बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों और अलगाववादी समूहों द्वारा विरोध किया गया था. अब अमेरिका के साथ इस नए समझौते से भी क्षेत्र में विरोध की संभावना बढ़ गई है.

खजाना बेचने के लिए मनीर ने दिया ये तर्क
यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स (USSМ) कंपनी ऐसे खनिजों को निकालने और साफ करने में एक्सपर्ट है, जिन्हें अमेरिकी ऊर्जा विभाग उन्नत फैक्ट्री और साफ ऊर्जा तकनीक के लिए जरूरी मानता है. पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास अरबों डॉलर के खनिज हैं, जैसे सोना, तांबा, एंटीमनी, टंगस्टन और दुर्लभ पृथ्वी तत्व. सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने इसे विशेष खजाना कहा और बताया कि इससे पाकिस्तान का कर्ज कम होगा और देश अमीर बनेगा. वहीं, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अमेरिका की कंपनी और पुर्तगाल की मोटा-एंगिल ग्रुप के प्रतिनिधियों से मुलाकात की. मोटा-एंगिल ग्रुप पाकिस्तान के नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉर्प के साथ अलग समझौते पर भी काम कर रही है.

बलूचिस्तान में छिपा है खजाना
बलूचिस्तान लंबे वक्त से पाकिस्तान से अलग होने की मांग करता रहा है और क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं. अमेरिकी विदेश विभाग ने बलूचिस्तान नेशनल आर्मी और उसकी शाखा मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है. चीन पहले से ही बलूचिस्तान में भारी निवेश कर चुका है और यहां की अधिकांश खनिज संपदा का मालिक है. बलूचिस्तान में लगभग 80 तरह के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 50 की खोज पूरी हो चुकी है. पूरे प्रांत में 16,000 से ज्यादा खदानें हैं. इन खनिजों का महत्व आज की दुनिया में बहुत ज्यादा है क्योंकि सेमीकंडक्टर, चिप और बैटरी निर्माण में इन्हीं का इस्तेमाल होता है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Economic Crisis

Trending news

Pakistan Economic Crisis
बलूचिस्तान किसके हाथ बेच रहा है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने चीन के पीठ में घोंपा खंजर
Ujjain Demolition Drive
उज्जैन में मुसलमानों के मकानों पर चला बुलडोजर, HC से स्टे हटने के बाद तोड़े गए 11 घर
Assam
Assam: जिला आयुक्त अधिकार, शक होने पर किसी को भी किया जाएगा डिपोर्ट
Bhopal
ठेंगे पर पुलिस और अदालत,अब हिंदू संगठन करेंगे इंसाफ; मूर्तिकारों का पूछ रहे धर्म
Pakistan News
इस्लाम के नाम पर बहा रहे थे इंसानों का खून, सेना ने एक झटके में 19 को भेजा जहन्नम
Bhopal
Bhopal: छात्रा को मैसेज करना पड़ा भारी, कश्मीरी टीचर गिरफ्तार; लगा गंभीर इल्जाम
jammu kashmir news
MLA मेहराज के समर्थन में सड़कों पर उतरे संजय सिंह,बोले- जितना दबाओगे उतना उभरेगी AAP
Muslim young man Shamim Yar
शमीम के साथ हुआ धार्मिक भेदभाव, मुस्लिम होने की वजह से नहीं मिली नौकरी
Netanyahu
Qatar Attack पर बोले Netanyahu, अमेरिका जैसा हमने उठाया कदम; 9/11 का दिया हवाला
Delhi
Delhi News: JSR कहने पर किया मजबूर और पकड़वाए पैर; मुस्लिम ड्राइवर के साथ बदसलूकी
;