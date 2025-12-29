Advertisement
पाकिस्तान से टैलेंट का पलायन: हजारों डॉक्टर-इंजीनियर देश छोड़ने को मजबूर

Pakistan News: पाकिस्तान से हर वर्ष बड़ी तादाद में डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य प्रोफेशनल देश छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालात खराब चल रहे हैं. इस संबंध में पाकिस्तान के सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने आँकड़े शेयर करते हुए चेतावनी दी कि अगर मुल्क की राजनीति नहीं सुधरेगी, तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 29, 2025, 12:15 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान की खराब होती अर्थव्यवस्था और अस्थिरता की वजह से वहां के पढ़े-लिखे और स्किल्ड प्रोफेशनल्स देश छोड़ रहे हैं. पिछले दो वर्षों में हजारों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट ने पाकिस्तान छोड़ दिया है. इस संबंध में आँकड़े आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा कि जब देश में रोजगार और सुरक्षा नहीं है तो टैलेंट का देश से बाहर जाना स्वाभाविक है.

पाकिस्तान का ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक, पिछले दो वर्षों में लगभग 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट देश छोड़कर जा चुके हैं. इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के मौजूदा शहबाज शरीफ की सरकार की आलोचना हो रही है. इस रिपोर्ट में पता चला है कि पाकिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ी तादाद व्हाइट-कॉलर प्रोफेशनल भी पाकिस्तान छोड़ रहे हैं. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2011 से वर्ष 2024 के बीच पाकिस्तान से नर्सों के माइग्रेशन में 2144 फीसदी की भारी बढ़ोतरी हुई है. यह ट्रेंड 2025 में भी जारी रहने वाला है. जिससे देश के हेल्थकेयर सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. आँकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में 7.27 लाख पाकिस्तानियों ने विदेश में नौकरी के लिए रजिस्टर किया था, जबकि 2025 में नवंबर तक 6.87 लाख लोग रजिस्टर कर चुके हैं. पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने ये आंकड़े शेयर करते हुए कहा कि अगर देश की राजनीति नहीं सुधरी तो आर्थव्यवस्था भी नहीं सुधरेगी.

उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से पाकिस्तान को $1.62 बिलियन का नुकसान हुआ है और 2.3 मिलियन से ज्यादा फ्रीलांस नौकरियां खतरे में हैं.ध्यान रहे कि सरकार ने बढ़ते माइग्रेशन और गैर-कानूनी कामों को देखते हुए एयरपोर्ट पर पाबंदियां और कड़ी कर दी गई है.

