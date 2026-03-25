कारवाँ गुज़र गया, हम गुबार देखते रहे; ईरान- US जंग में फ्रंट फुट पर खेल रहा पाकिस्तान!

Pakistan on US Iran Ceasefire: अमेरिका और इजरायल के सफेद झूठ और हठधर्मिता की मार पूरी दुनिया को उठानी पड़ रही है. मिडिल ईस्ट में जारी जंग हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा भयावह होता जा रहा है. एक तरफ जहां बैक-चैनल के जरिए सीजफायर को लेकर बातचीत जारी है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है. अमेरिका और इजरायल के हमले ईरान पर लगातार जारी हैं, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा. ऐसे नाजुक हालात में कूटनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कई देश इस संकट को खत्म करने के लिए एक्टिव नजर आ रहे हैं.

इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की. इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सीजफायर को लेकर इस्लामाबाद की कोशिशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. शाहबाज शरीफ ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा रहा है और आगे भी हर मुश्किल घड़ी में उसका समर्थन करता रहेगा. शरीफ ने दोहराया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भाईचारे का रिश्ता है, जो हर हाल में कायम रहेगा.

दोनों नेताओं के बीच बातचीत में मौजूदा जंग का खाड़ी क्षेत्र और पूरी दुनिया की सुरक्षा, स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी गंभीर चर्चा हुई. यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ता जा रहा है और वैश्विक शक्तियां समाधान की तलाश में जुटी हैं. इस जंग का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है. भारत के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को लंबी लाइनों में लगे हुए देखा जा सकता है, इसी तरह गैस की भी किल्लत है. इसका असर खाने पीने की कीमतों पर भी देखा जा सकता है.

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मौजूदा हालात में पाकिस्तान खुद को एक अहम मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है. प्रधानमंत्री शरीफ ने इसके संकेत भी दिए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में चल रहे जंग को खत्म करने के लिए जारी कूटनीतिक कोशिशों का स्वागत करता है और उन्हें पूरा समर्थन देता है. उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता के हित में यह पहल बेहद जरुरी और अहम है.

शाहबाज शरीफ ने आगे कहा कि अगर अमेरिका और ईरान सहमत होते हैं, तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में सार्थक और निर्णायक शांति वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है. उनके इस बयान को डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोस्ट किया, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद एक संभावित मंच बन सकता है.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मौजूद रणनीतिक संबंध भी चर्चा में हैं. दोनों देशों के बीच एक साझा रक्षा समझौता है, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा. इस स्ट्रेटेजिक म्युचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को पिछले साल रियाद के शाही महल "अल-यमामा पैलेस" में अंतिम रूप दिया गया था, जहां मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ मौजूद थे.

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