पाक अर्थशास्त्रियों की चेतावनी; इस चीज पर अगर नहीं लगी रोक तो कयामत से पहले मच जाएगी तबाही...

Pakistan News Today: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय कई परेशानियों से दोचार है और कई मुहं बाये खड़ी हैं. आतंकवाद, भूखमरी, बेरोजगारी और सियासी संकट झेल रहे पाकिस्तान में अब तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने नई मुसीबत पैदा कर दी है. बीते कुछ सालों में पाकिस्तान की जनसंख्या तेजी से बढ़कर 25 करोड़ 70 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर और फर्टिलिटी रेट में कुछ कमी आई है.

पाकिस्तान के लिए यह स्थिति देश के कमजोर बुनियादी ढांचे और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन गई है. यह जानकारी यूएस जनगणना ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान अभी भी दुनिया के सबसे ज्याद आबादी वाले देशों में से एक है. सालाना जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 1.82 फीसदी हो गई है और औरतों का औसत फर्टिलिटी रेट 3.25 बच्चे तक आ गया है. इसके बावजूद कुल जनसंख्या बेहद तेजी से बढ़ती जा रही है.

रोजगार की कमी डाल सकती है भयावह असर

एक्सपर्ट्स का कहना है कि फर्टिलिटी रेट अभी भी वैश्विक प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से काफी ऊपर है. ऐसे में आने वाली एक पूरी पीढ़ी तक जनसंख्या वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है. अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि यह रफ्तार तालीम, हेल्थ, रिहाइश और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर 2030 और 2040 के दशक में भारी दबाव डालेगी. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान में रोजगाह के लिए मौके नहीं बनाए गए, तो वहां की नौजवान आबादी 'युवा शक्ति' की बजाय सामाजिक-आर्थिक बोझ बन सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

डेमोग्राफी रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई खामियों पर रौशनी डाली गई है. देश में जीवन प्रत्याशा सिर्फ 60.5 साल है, जबकि पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 1,000 पर 65 है. यानी एक हजार बच्चों में से 65 बच्चों की पैदा होने के महज कुछ देर बात मौत हो जाती है. ये आंकड़े मां की सेहत, खान-पान और हेल्थ सर्विस में गंभीर खामियों को उजागर करती है.

प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ा जनसंख्या घनत्व

पाकिस्तान में जनसंख्या घनत्व भी तेजी से बढ़ी है. हालिया सालों में पाकिस्तान में 333 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है. जिससे जमीन और जरुरी सुविधाओं पर और ज्यादा बोझ पड़ रहा है. पाकिस्तान के शहरी इलाके पहले से ही अनियोजित विकास, भीड़भाड़ वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस और तेजी से फैल रही झुग्गियों से जूझ रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती आबादी की तुलना में बुनियादी ढांचे की तरक्की बेहत पीछे चल रही है.

क्षेत्रीय तुलना और भी खौफनाक तस्वीर पेश करती है. भारत और बांग्लादेश दोनों ने फर्टिलिटी रेट को लगभग प्रतिस्थापन स्तर तक ला दिया है और तालीम, हेल्थ पर लगातार इंवेस्ट कर डेमोग्राफी का फायदा हासिल किया है. इसके उलट पाकिस्तान, अगर मानव संसाधन विकास को तरजीह नहीं देता है, तो अपने पड़ोसियों से काफी पीछे हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'उम्मुल मोमिनीन' पर उठा विवाद, यह हैं पैगंबर (स.अ.) की 12 बीवियां, जिनके बारे में जानना है जरूरी