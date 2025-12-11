Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3037684
Zee SalaamMuslim World

पाक अर्थशास्त्रियों की चेतावनी; इस चीज पर अगर नहीं लगी रोक तो कयामत से पहले मच जाएगी तबाही...

US Census Bureau on Pakistan Population: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तेजी से बढ़ती आबादी ने अब नई मुसीबत पैदा कर दी है. हालिया कुछ सालों में पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ 70 लाख को पार कर गई. एक्सपर्ट ने बढ़ती के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध कराने पर जोर दिया है. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, अगर ऐसा नहीं किया गया तो पाकिस्तान की 'युवा शक्ति' देश पर सामाजिक और आर्थिक बोझ बन जाएगी. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:23 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Pakistan News Today: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय कई परेशानियों से दोचार है और कई मुहं बाये खड़ी हैं. आतंकवाद, भूखमरी, बेरोजगारी और सियासी संकट झेल रहे पाकिस्तान में अब तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने नई मुसीबत पैदा कर दी है. बीते कुछ सालों में पाकिस्तान की जनसंख्या तेजी से बढ़कर 25 करोड़ 70 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर और फर्टिलिटी रेट में कुछ कमी आई है. 

पाकिस्तान के लिए यह स्थिति देश के कमजोर बुनियादी ढांचे और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन गई है. यह जानकारी यूएस जनगणना ब्यूरो के हालिया आंकड़ों के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान अभी भी दुनिया के सबसे ज्याद आबादी वाले देशों में से एक है. सालाना जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 1.82 फीसदी हो गई है और औरतों का औसत फर्टिलिटी रेट 3.25 बच्चे तक आ गया है. इसके बावजूद कुल जनसंख्या बेहद तेजी से बढ़ती जा रही है.

रोजगार की कमी डाल सकती है भयावह असर

एक्सपर्ट्स का कहना है कि फर्टिलिटी रेट अभी भी वैश्विक प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से काफी ऊपर है. ऐसे में आने वाली एक पूरी पीढ़ी तक जनसंख्या वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है. अर्थशास्त्री चेतावनी देते हैं कि यह रफ्तार तालीम, हेल्थ, रिहाइश और रोजगार जैसे क्षेत्रों पर 2030 और 2040 के दशक में भारी दबाव डालेगी. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान में रोजगाह के लिए मौके नहीं बनाए गए, तो वहां की नौजवान आबादी 'युवा शक्ति' की बजाय सामाजिक-आर्थिक बोझ बन सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

डेमोग्राफी रिपोर्ट में पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी हुई खामियों पर रौशनी डाली गई है. देश में जीवन प्रत्याशा सिर्फ 60.5 साल है, जबकि पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 1,000 पर 65 है. यानी एक हजार बच्चों में से 65 बच्चों की पैदा होने के महज कुछ देर बात मौत हो जाती है. ये आंकड़े मां की सेहत, खान-पान और हेल्थ सर्विस में गंभीर खामियों को उजागर करती है. 

प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ा जनसंख्या घनत्व

पाकिस्तान में जनसंख्या घनत्व भी तेजी से बढ़ी है. हालिया सालों में पाकिस्तान में 333 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका है. जिससे जमीन और जरुरी सुविधाओं पर और ज्यादा बोझ पड़ रहा है. पाकिस्तान के शहरी इलाके पहले से ही अनियोजित विकास, भीड़भाड़ वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस और तेजी से फैल रही झुग्गियों से जूझ रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ती आबादी की तुलना में बुनियादी ढांचे की तरक्की बेहत पीछे चल रही है. 

क्षेत्रीय तुलना और भी खौफनाक तस्वीर पेश करती है. भारत और बांग्लादेश दोनों ने फर्टिलिटी रेट को लगभग प्रतिस्थापन स्तर तक ला दिया है और तालीम, हेल्थ पर लगातार इंवेस्ट कर डेमोग्राफी का फायदा हासिल किया है. इसके उलट पाकिस्तान, अगर मानव संसाधन विकास को तरजीह नहीं देता है, तो अपने पड़ोसियों से काफी पीछे हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें: 'उम्मुल मोमिनीन' पर उठा विवाद, यह हैं पैगंबर (स.अ.) की 12 बीवियां, जिनके बारे में जानना है जरूरी

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Pakistan NewsPakistan Population ReportUS Census Bureau 2025muslim news

Trending news

islam news
'उम्मुल मोमिनीन' पर उठा विवाद, यह हैं पैगंबर (स.अ.) की 12 बीवियां, जानें पूरा इतिहास
Bahraich Violence 2024
Bahraich Murder Case: रामगोपाल की हत्या में सरफ़राज़ को फांसी, 9 अन्य को उम्रकैद
Madarsa teachers
न ट्रेनिंग न कम्पटीशन, 90 हज़ार तक सैलरी, मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार की नज़र!
UP News
आजम खान 8 साल पुराने केस में बाइज्ज़त बरी, सेना पर बयान को लेकर विरोधी गए थे कोर्ट
Delhi News
दिल्ली कोर्ट से राहत: बहन की शादी में शामिल होंगे उमर खालिद, 29 दिसंबर तक मिली जमानत
Waqf UMEED Portal
Waqf Umeed Portal: समय सीमा बढ़ाने को लेकर ओवैसी ने किरेन रिजिजू की मुलाकात
West Bengal news
संदेशखाली केस के गवाह की सड़क हादसे में मौत, CBI रिपोर्ट ने बढ़ाई शाहजहां की मुश्किल
Asim Munir Photo Row
KP असेंबली में आसिम मुनीर की तस्वीर लहराने पर हंगामा, इमरान खान को लेकर बढ़ा विवाद
Greater Noida news
मस्जिद चंदा घोटाले में वांटेड सलीम खान गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा
Colors Channel Apology Shia Community
निजी TV चैनल ने शिया समाज से मांगी माफी, रौजा-ए-फातिमैन में शूटिंग को लेकर मचा बवाल