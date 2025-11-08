Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2994038
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान की गोलीबारी से दहला अफगानिस्तान, महिलाओं-बच्चों समेत 6 की मौत

Pakistan Mortar Attack: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारी गोलीबारी हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:57 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान की गोलीबारी से दहला अफगानिस्तान, महिलाओं-बच्चों समेत 6 की मौत

Pakistan Mortar Attack: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. पाकिस्तानी सेना ने शनिवार को कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले के रिहायशी इलाके में हमला किया. पाकिस्तानी सेना ने तीन घरों को निशाना बनाया. अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक, इस हमले में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम छह नागरिक मारे गए और पांच अन्य घायल हो गए. हमले से इतर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की वार्ता में भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सके.

अफगानी मीडिया ने इस हमले के एक पीड़ित हयातुल्लाह से बात की. पाकिस्तान के हमले में अफगान नागरिक हयातुल्लाह की मां की मौत हो गई और उसकी बेटी घायल हो गई. हयातुल्लाह ने कहा, "हमारे घर पर दो-तीन मोर्टार के गोले गिरे. एक अन्य, अब्दुल मनन ने कहा कि उनके घर पर दो गोले गिरे, जिससे उनके छोटे बेटे और पोते की मौत हो गई. परिवार के दो सदस्य घायल हो गए. मनन ने कहा, "यह बहुत दर्दनाक है. कोई इसे समझ नहीं सकता. कोई नहीं जानता कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं."

पाकिस्तानी सेना के हमले में स्पिन बोल्डक में एक कमर्शियल सेंटर भी तबाह हो गया. इसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों का न सिर्फ शारीरिक और मानसिक, बल्कि भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ. वहां के रहने वाले लोगों का कहना है कि नागरिकों और कमर्शियल सेंटर पर इस तरह के हमले अंतरराष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन हैं. आफगानी मीडिया ने हमले के चश्मदीद नजीबुल्लाह के हवाले से कहा, "वो हमेशा ऐसा करते हैं. ये हमारे खिलाफ आक्रामकता की कार्रवाई है. नागरिक और व्यावसायिक बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए."

Add Zee News as a Preferred Source

स्पिन बोल्डक में सूचना एवं संस्कृति प्रमुख अली मोहम्मद हकमल ने कहा, "वे हमेशा संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हैं, जबकि इस्लामिक अमीरात की सेनाएं ज्यादातर प्रतिबद्ध रही हैं और हमने सीजफायर का उल्लंघन नहीं किया." पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने शुक्रवार को कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता स्थगित कर दी गई है और बातचीत फिर से शुरू करने की तत्काल कोई योजना नहीं है.

इनपुट-आईएएनएस

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Pakistan Mortar AttackAfghanistan Border Violence

Trending news

Badaun news
UP: फजर की नमाज पढ़कर लौट रहा था महबूब, रास्ते में पेट्रोल डालकर जला दिया
Pakistan Afghanistan Relations
अफगानिस्तान से क्यों बिगड़े पाकिस्तान के रिश्ते? काबुल की एक कप चाय बनी महंगी
Shahnawaz Hussain on Muslim
मुसलमान दे रहे हैं बीजेपी का साथ? इस मुस्लिम नेता के बयान से मचा सियासी हड़कंप
Jaun eliya Urdu poet
Jaun Eliya: ऐसा शायर जिसे पढ़ने के बाद ज़िन्दगी बर्बाद होने की मिल जाती है गारंटी!
Ghazala Hashmi
भारत की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास, गजाला बनीं पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर
Iqra Hasan on Bihar Election
बिहार में किसकी बनेगी सरकार? मुस्लिम महिला सांसद का ऐलान, सियासत में मचा हलचल
Hamas
Hamas की आखिरी सुरंग को भी करो तबाह, Israel के रक्षा मंत्री के सेना को सख्त आदेश
mp news
MP News: शादी करने से किया मना, तो जेठ ने घर में घुसकर फेंका तेजाब
Amritsar
हिंदू बाप ने करवाई बेटे की खतना; बेंगलुरु भेजकर धर्मांतरण कराने का आरोप
Waqf Registration
Waqf रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़े 1 साल का वक्त, मौलाना सैफ अब्बास की सरकार से बड़ी गुहार