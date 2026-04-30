समुद्र में बढ़ी पाकिस्तान ताकत; चीन से मिला हैंगरो-क्लास पंडूबी, भारत की बढ़ी मुश्किलें

Pakistan News: पाकिस्तान ने गुरुवार (30 अप्रैल) को चीन से पहली हैंगोर-क्लास पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है. यह फैसला पाकिस्तान की नौसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम है. यह कमीशनिंग समारोह दक्षिणी चीनी बंदरगाह शहर सान्या में आयोजित किया गया था, जहाँ पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मुख्य गेस्ट थे. पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ और दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे.

जरदारी और अन्य पाकिस्तानी अधिकारियों ने हाल के वर्षों में कई बार चीन का दौरा किया है. चीन की आधिकारिक यात्रा पर आए जरदारी ने कहा कि इस उन्नत पनडुब्बी को बेड़े में शामिल करना नौसेना के लिए एक "ऐतिहासिक मील का पत्थर" है, जो एक विश्वसनीय और संतुलित रक्षा स्थिति बनाए रखने के इस्लामाबाद के संकल्प को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता की रक्षा करने, समुद्री हितों को सुरक्षित रखने और प्रमुख आर्थिक जीवनरेखाओं को सुरक्षित करने में सक्षम है.

माना जाता है कि हैंगोर-क्लास पनडुब्बी काफी हद तक चीन के टाइप 039A डिज़ाइन पर आधारित है. इसमें 38 लोगों का चालक दल रह सकता है, साथ ही विशेष बलों के लिए अतिरिक्त क्षमता भी है, और यह टॉरपीडो तथा जहाज-रोधी मिसाइलों से लैस है. पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में ऐसी आठ पनडुब्बियां खरीदने पर सहमति जताई है, जिनमें से आखिरी चार पनडुब्बियां दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में बनाई जाएंगी. पाकिस्तान लंबे समय से अपने पड़ोसी देश भारत के खिलाफ अपनी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता के हिस्से के तौर पर अपने पनडुब्बी बेड़े पर निर्भर रहा है; भारत के साथ उसने 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से तीन युद्ध लड़े हैं.

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पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच हुई संघर्ष के दौरान, पाकिस्तान ने चीन में निर्मित J-10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था और भारतीय युद्धक विमानों को मार गिराने का दावा किया था. जिनमें फ्रांस में निर्मित राफेल विमान भी शामिल थे, हालाँकि भारत ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है.

समारोह में बोलते हुए, अशरफ ने कहा कि महत्वपूर्ण समुद्री चौकियों (चोक पॉइंट्स) पर होने वाली बाधाएं वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बन रही हैं, जिससे एक उन्नत नौसेना की आवश्यकता और भी बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि हैंगोर-क्लास पनडुब्बियां—जो उन्नत सेंसर, हथियार और हवा-स्वतंत्र प्रणोदन प्रणालियों से लैस हैं. इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और अरब सागर तथा व्यापक हिंद महासागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने में मदद करेंगी.