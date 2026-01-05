पाकिस्तान में खूनी झड़प; करक में एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या

Advertisement
Pakistan News: पाकिस्तान के करक जिले के बाहरी इलाके में हथियारबंद गुटों के बीच हिंसक झड़प में एक ही परिवार के कम से कम पांच लोगों को गोली मार दी गई. पुलिस के मुताबिक, पेशावर से आया एक मेहमान भी मारा गया.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 05, 2026, 01:03 PM IST

Pakistan News: पाकिस्तान में हथियारबंद ग्रुपों के बीच झड़पें आम बात हैं. ARY न्यूज़ ने रविवार को बताया कि पाकिस्तान के करक के बाहरी इलाके में हुई हिंसक झड़प में एक ही परिवार के कम से कम पांच लोगों को गोली मार दी गई. पुलिस के मुताबिक, इस जानलेवा टकराव के दौरान विरोधी गुट ने पेशावर से आए एक मेहमान को भी मार डाला.

ARY न्यूज ने बताया कि पीड़ितों की पहचान सोहेल, वाहिदुल्लाह, काशिफ और गोहर के रूप में हुई है, जबकि पांचवें व्यक्ति की पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए करक के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में ले जाया गया है. घटना के बाद इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों की तलाश के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने बताया कि झगड़े के पीछे की सही वजह का अभी पता नहीं चला है और जांच जारी है.

इससे पहले खामा प्रेस ने बताया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में कम से कम चार पुलिसकर्मियों की जान चली गई. एक घटना में मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने लक्की मारवत इलाके में तीन पुलिस अधिकारियों पर गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. खामा प्रेस ने बताया कि बन्नू जिले में एक और हमले में अज्ञात हमलावरों ने एक पुलिस अधिकारी को गोली मार दी, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ लक्षित हमलों के पैटर्न को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की खैबर पख्तूनख्वा में मजबूत मौजूदगी मानी जाती है, खामा प्रेस ने बताया. घटनाओं के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की और प्रभावित इलाकों में सुरक्षा उपायों को बढ़ाया और आगे हिंसा को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस तैनात की. ये हमले पिछले साल 23 दिसंबर को हुई इसी तरह की घटना के बाद हुए हैं, जब प्रांत में पांच पुलिसकर्मी मारे गए थे, जो सुरक्षा बलों पर बार-बार होने वाले हमलों के खतरनाक चलन को दिखाता है. साल 2025 पाकिस्तान के सुरक्षाकर्मियों के लिए, खासकर खैबर पख्तूनख्वा में लगातार आतंकवादी गतिविधियों और विद्रोह से संबंधित खतरों के कारण सबसे घातक सालों में से एक रहा है.

