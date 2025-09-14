पाकिस्तान के पंजाब में बाढ़ से मचा हाहाकार, 4447 गांव डूबे; 25 लाख लोग हुए बेघर!

Pakistan News Today: पाकिस्तान के दक्षिण पंजाब में बाढ़ की तबाही ने भारी नुकसान पहुंचाया है. भले ही कुछ इलाकों में पानी कम होने लगा है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं. पूरे पंजाब प्रांत में लगभग 2.5 मिलियन (25 लाख) लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और 101 लोगों की मौत हो चुकी है.

अधिकारियों ने बताया कि मलतान जिले के जलालपुर पीरवाला और अलीपुर तहसील को अब सुरक्षित घोषित कर दिया गया है, क्योंकि हेड पंजनाद से आई भारी बाढ़ की लहर गुजर चुकी हैं और पानी का स्तर भी कम हो रहा है. प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) के मुताबिक, यह राहत और निकासी अभियान हाल के समय में सबसे बड़े अभियानों में से एक है. इसमें 1,500 से ज्यादा राहत नौकाओं का इस्तेमाल किया गया.

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक, 12,427 लोगों को चेनाब, रावी और सतलुज नदियों के किनारे बसे निचले इलाकों से सुरक्षित निकाला गया है. सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान शामिल हैं, जहां हजारों लोगों को बचाया गया है. हालांकि, कई जगहों से राहत भरी खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन मानवीय संकट अभी भी गंभीर बना हुआ है.

भारी बारिश और बाढ़ ने जिंदगी पर लगाया ब्रेक

पंजाब के अलीपुर तहसील के लाती मारी यूनियन काउंसिल पूरी तरह से पानी में डूब गया, यहां करीब 40,000 की आबादी रहती है. स्थानीय निवासी सैयद कौसर शाह ने बताया कि "उनकी बस्ती अज़ीम शाह के करीब 15,000 लोग खुद ही सुरक्षित जगहों पर चले गए, क्योंकि पानी उनके घरों तक पहुंच रहा था." उन्होंने कहा कि घर और फसलें नष्ट हो गईं और लोगों ने निजी नाव किराए पर लेकर अपनी और अपने परिवार की जान बचाई.

भारी बारिश और बाढ़ ने रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया है. आलम यह है कि कई लोग रिश्तेदारों के घरों में पनाह लिया, जबिक कुछ खुले आसमान के नीचे तटबंध पर बैठे रहे. इनमें से महज कुछ ही लोग सरकारी राहत शिविरों तक पहुंच सके हैं. उन्होंने यह भी बताया कि भागते समय दो लोगों की डूबने से मौत हो गई है.

मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर वसीम हमीद सिंधु ने बताया कि जलालपुर पीरवाला से तीन दिनों में एक लाख लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. उन्होंने बताया कि शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में टूटे तटबंधों को भरने का काम चल रहा है. हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से दूर-दराज के इलाकों में खाने-पीने के साथ दवाइयां गिराई जा रही हैं. नावों के जरिये ग्रामीण इलाकों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है.

28 जिलों के 4,447 गांव में बाढ़ का कहर

बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PDMA के महानिदेशक इरफान अली कथिया ने बताया कि पंजनाद हेडवर्क्स में अभी भी तेज बाढ़ का खतरा बना हुआ है. हालांकि, जलस्तर पहले के मुकाबले 700,000 क्यूसेक्स से घटकर 575,000 क्यूसेक्स रह गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जलालपुर पीरवाला और अलीपुर शहरों को कोई खतरा नहीं है और बहावलपुर में जलस्तर 24 घंटे में घट जाएगा।.

इरफान अली कथिया ने इसे ऐतिहासिक निकासी अभियान बताते हुए कहा कि अगर समय पर राहत और बचाव कार्य नहीं किए जाते तो मुल्तान जिले में बड़े पैमाने पर जबरन निकासी करनी पड़ती. ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक, 28 जिलों की 4,447 गांव में बाढ़ का पानी भर गया है. इसके अलावा 2.19 मिलियन जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

चेनाब-रावी-सतलुज का बहाव हुआ कम

पाकिस्तान फ्लड फॉरकास्टिंग डीविजन ने शनिवार शाम को बताया कि चेनाब, रावी और सतलुज नदियों के ज्यादातर हेडवर्क्स पर पानी का बहाव स्थिर हो गया है. पंजनाद पर जल प्रवाह घटकर 492,695 क्यूसेक्स रह गया है, जो 24 घंटे में करीब 200,000 क्यूसेक्स कम हुआ. वहीं, सतलुज नदी के गंडा सिंह वाला क्षेत्र में जल स्तर 95,000 क्यूसेक्स दर्ज किया गया, जिसे मध्यम बाढ़ की श्रेणी में रखा गया है. इस बाढ़ ने दक्षिण पंजाब में बड़ी तबाही मचाई है, लेकिन राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि हालात जल्द सामान्य होंगे.

