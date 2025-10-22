इस देश के मुसलमानों को जबरन बाहर निकाल रहा है पाकिस्तान, 85 हजार को किया डिपोर्ट

Pakistan Deport Afghan Refugees: पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में हवाई हमले किए. इस हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कई सैन्य चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया. इस हिंसा के बाद पाक सरकार ने रिफ्यूजियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है.
Trending Photos
Pakistan Deport Afghan Refugees: अफगानिस्तान में गृहयुद्ध के कारण लाखों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में ईरान और पाकिस्तान भाग गए थे. हालांकि, इन अफगानों को बेहतर ज़िंदगी नहीं मिली, बल्कि मुस्लिम देशों ने उन्हें बदहाली की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया है. पहले ईरान ने हजारों ईरानी शरणार्थियों को देश से निकाला. अब पाकिस्तान भी कई जत्थों में लाखों अफगानों को देश से निकाल रहा है.
पाक-अफ़गानिस्तान हिंसा के बाद पाकिस्तानी सरकार ने अफगान शरणार्थियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है. पाकिस्तान ने 10 रिफ्यूजी कैंप पर ताला लगा दिया है. जबकि 85 हजार से ज्यादा अफगानों को जबरन देश से बाहर निकाल दिया है. यह कार्रवाई दक्षिणी-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में हुई है. पाकिस्तान के जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है.
रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
जियो न्यूज के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 21 अक्टूबर को क्वेटा शहर में 3,800 अफगानियों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही दावा किया गया है कि क्वेटा में अफगान लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है. इस अभियान के तहत शहर में अवैध रूप से रह रहे 3,888 अफगानों को गिरफ्तार किया गया है. इन सभी लोगों को कहा रखा गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई है. माना जा रहा है कि इन सभी अफगानों को देश से बाहर निकाल दिया गया है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान में हवाई हमले किए. इस हमले के बाद तालिबान ने पाकिस्तानी सेना पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कई सैन्य चौकियों पर कब्ज़ा कर लिया. इस हिंसा में दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए. इस हिंसा का असर पाकिस्तान में मौजूद अफगान रिफ्यूजियों पर दिखने लगा. सरकार ने घोषणा की है कि सभी अफगान शरणार्थियों को जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए. इसके तहत पाकिस्तान अपने देश से अफगानियों को जबरन बाहर निकाल रहा है.