/सालों तक अफगानों से काम लिया, अब लात मारकर निकाल रहा है पाकिस्तान!

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Pakistan's Crackdown on Afghan Refugees: पाकिस्तान की हुकूमत एक बार फिर उन अफ़ग़ान परिवारों पर सख्ती बरत रही है, जो बरसों से वहां पनाह लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे. रोजी-रोटी और महफूज जिंदगी की तलाश में पाकिस्तान पहुंचे हजारों अफगान अब गिरफ्तारी, हिरासत और जबरन वतन वापसी का सामना कर रहे हैं. हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जिन लोगों ने सालों तक पाकिस्तान की सरजमीन पर जिंदगी बिताई, वही आज बेदखली की मुहिम का सबसे बड़ा निशाना बन गए हैं.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के पंजाब सूबे से अब तक करीब एक लाख चालीस हजार ऐसे अफगान शहरियों को उनके मुल्क भेज दिया गया है, जिनके पास कानूनी रिहाइश से जुड़े दस्तावेज मौजूद नहीं थे. यह कार्रवाई पाकिस्तान की उस मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत बिना वैध कागजात वाले गैर-मुल्की बाशिंदों को मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है.
लगभग 1 लाख 40 हजार अफगानियों को गिरफ्तार कर किया गया डिपोर्ट
पंजाब के महकमा-ए-दाखिला ने बताया कि अब तक 1 लाख 39 हजार 902 अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया, और फिर तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें अफगानिस्तान रवाना दिया गया. पंजाब महकमा के मुताबिक, इस वक्त 248 अफगान शहरियों को 39 डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. जरूरी कार्रवाई पूरी होने के बाद इन्हें भी तोरखम सरहद के रास्ते अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा.
रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के हफ्तों में पाकिस्तान ने अफगान शहरियों के खिलाफ अपनी बेदखली की मुहिम और तेज कर दी है. पाकिस्तान में रह रहे अफगानों को वीजा की मियाद बढ़वाने और अपनी कानूनी हैसियत बनाए रखने में लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. पाकिस्तान का कहना है कि पिछले तीन सालों के दौरान वह करीब 26 लाख 66 हजार बिना वैध दस्तावेज वाले अफगान नागरिकों को अफगानिस्तान वापस भेज चुका है.
डिपोर्टेशन पर अधिकारियों ने क्या कहा?
इसी सिलसिले में जुलाई महीने के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के चारसद्दा जिले में भी बिना वैध दस्तावेज के रह रहे 40 अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया. चारसद्दा के डिप्टी कमिश्नर अजमतुल्लाह वजीर ने बताया कि इन सभी लोगों को मुकामी थाने से पेशावर में मौजूद आरजी मरकज में भेज दिया गया है. वहां कानूनी और इंतजामी कार्रवाई पूरी होने के बाद इन्हें भी तोरखम सरहद के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जाएगा.
अजमतुल्लाह वजीर ने कहा कि जिला इंतजामिया, पुलिस और दूसरे कानून लागू कराने वाले महकमों के साथ मिलकर उन विदेशी शहरियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी, जो चारसद्दा जिले में बिना वैध कागजात के रह रहे हैं. जिला पुलिस अधिकारी रिफतुल्लाह खान के मुताबिक, चारसद्दा से अब तक कुल 133 बिना वैध दस्तावेज वाले अफगान शहरियों को पेशावर के आरजी मरकज भेजा जा चुका है. अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई विदेशी शहरियों के बारे में संघीय हुकूमत की तय की गई पॉलिसी के तहत की जा रही है.
2023 से पाकिस्तान ने शुरू की देश से अफगानों को निकालने की मुहिम
इससे पहले 28 जून को पाकिस्तान के वजारत-ए-दाखिला ने हुक्म जारी किया था. इसमें कहा गया था कि 10 जुलाई से जिस भी अफगान शहरी के पास वैध वीजा नहीं होगा, उसे फौरन गिरफ्तार किया जाए. गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को मुल्क से बाहर भेजने की यह मुहिम साल 2023 में शुरू की थी. इसके बाद पिछले साल अप्रैल में हुकूमत ने हजारों अफगानों के रिहाइशी परमिट को भी रद्द कर दिया और साफ चेतावनी दी कि जो लोग अपनी मर्जी से मुल्क नहीं छोड़ेंगे, उन्हें गिरफ्तार करके जबरन अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा.