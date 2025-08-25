पाकिस्तान 'इस्लाम' के नाम पर दे रहा था दुहाई; फिर बांग्लादेश ने खोल दी पोल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2895916
Zee SalaamMuslim World

पाकिस्तान 'इस्लाम' के नाम पर दे रहा था दुहाई; फिर बांग्लादेश ने खोल दी पोल

Bangladesh Pakistan Relations: पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक डार बीते रविवार को बांग्लादेश के दौरे पर गए, जहां उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश के साथ सबसे पुराने विवादों को सुलझा लिया गया है, लेकिन कुछ ही घंटों में बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने इस दावे के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त कर दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:48 PM IST

Trending Photos

पाकिस्तान 'इस्लाम' के नाम पर दे रहा था दुहाई; फिर बांग्लादेश ने खोल दी पोल

Bangladesh Pakistan Relations: पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इसहाक डार बीते रविवार को बांग्लादेश के दौरे पर गए, जहां उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश के साथ सबसे पुराने विवादों को सुलझा लिया गया है, लेकिन कुछ ही घंटों में बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने इस दावे के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त कर दी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Bangladesh Pakistan Relations: पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन जन आंदोलन के बाद हुई थी. इस घटना के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ रही है. बीते रविवार (24 अगस्त) को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने एक बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच लंबित गंभीर मुद्दे सुलझा लिए गए. 

बीते रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहिद हुसैन से मुलाकात की. इस बैठक के बाद इसहाक डार ने इस्लाम का जिक्र करते हुए कहा कि जब मामला परिवार के भीतर, भाइयों के बीच सुलझा लिया जाता है, तो इस्लाम भी हमे अपने दिलों को साफ करने को कहता है. 

दरअसल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कुछ मुद्दों पर हमेशा से विवाद रहा है. जब भी पाकिस्तान, बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान को इन मुद्दों का सामना करना पड़ता है. 

बांग्लादेश मांग करता है कि मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश में हुए नरसंहार के लिए पाकिस्तान माफी मांगे. दूसरी मांग यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच संपत्तियों का बराबर बटवारा हो. साथ ही दोनों देशों में फंसे हुए एक दूसरे के नागरिकों की वापसी.

पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार के जिरिए दावा करने के कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश ने अपनी असहमति व्यक्त कर दी. बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बातों से सहमत नहीं है. उन्होंने कहा कि इसहाक डार से उनकी एक बैठक हुई, जिसमें एक समझौता और पांच ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए. 

गौरतलब है कि बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट आई है. बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मौहम्मद युनूस की अगुवाई में अंतरिम सरकार चल रही है. मोहम्मद युनूस की सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर और नजदीकियां बढ़ाने की ओर तेजी से बढ़ रही है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

pakistan foreign ministerPakistan NewsIshaq DarBangladesh newsToday Newsmuslim world news

Trending news

New Delhi News
सिंधु जल संधि पर रोक के बाद भी भारत का इंसानी फर्ज; पाकिस्तान को भेजा फ्लड अलर्ट
Assam news
असम में अशंति फैलाने की साजिश; CM हिमंता ने जमात-ए-इस्लामी पर लगाए गंभीर इल्जाम
Rabi ul Awal 2025
रबी उल अव्वल-मिलादुन्नबी; जानें इसका असली मकसद और इस्लामी विरासत में अहमियत?
Illegal Bangladeshi in Assam
सैयदा हमीद का इंसानियत की बात करने पर BJP आग बबूला; रिजिजू ने कह दी बड़ी बात
israel news
नेतन्याहू के कत्लेआम से थकी इजराइली अवाम; तिल अवीव में उठी सीजफायर की गूंज!
iran news
ईरान ने ट्रंप को दिखाया आईना; सुप्रीम लीडर खामनेई ने US के साथ बातचीत से किया इंकार
Bihar News
SIR की Sincerity पर सवाल! वोटर लिस्ट में 70 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला शामिल
Bahrain News
बहरीन में 2020 से रखे थे शव; अब जाकर हुआ आंध्र की बेटियों का अंतिम संस्कार
Gaza Genocide Protests Australia
ऑस्ट्रेलिया में गूंजी गाजा की पुकार, हजारों ने इजरायल पर बैन की मांग की
Pakistan Bangladesh Relation
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने जमात-ए-इस्लामी अध्यक्ष रहमान से की मुलाकात
;