फैज-ए-इलाही मस्जिद पर बवाल के बीच पाकिस्तान की एंट्री, बयान जारी कर UN से की ये बड़ी मांग

Pakistan on Faiz E Ilahi Masjid: पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली के फैज-ए-इलाही मस्जिद के मामले में बयान जारी करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय से खास अपील की है. साथ ही भारत सरकार से अपील की है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Pakistan on Faiz E Ilahi Masjid: दिल्ली के तुर्कमान गेट के नजदीक स्थित दरगाह-मस्जिद फैज-ए-इलाही के पास बने कखित अवैध अतिक्रमण पर बीते 6-7 जनवरी की रात बुलडोजर कार्रवाई की गई. MCD के मुताबिक 36 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. इस मामले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत सरकार को अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने का इल्जाम लगाया है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी मिली है और वे इस घटना पर गहरी चिंता के साथ नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने इस कार्रवाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) समर्थित अभियान का हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी फैज-ए-इलाही मस्जिद से जुड़े निर्माण को ध्वस्त करने पर हम चिंता व्यक्त करते हैं.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि दरगाह मस्जिद फैज-ए-इलाही सैकड़ों वर्ष पुरानी मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कोई आइसोलेटेड नहीं बल्कि यह संगठित तरीके से लगातार मस्जिदों के खिलाफ RSS और BJP के अभियान का हिस्सा है. उन्होंने इस दौरान बाबरी मस्जिद को उग्र हिंदूवादी भीड़ द्वारा ध्वस्त किए जाने और कोर्ट द्वारा उनके मुजरिमों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का भी जिक्र किया.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे भारत में नफरती बयानों, हिंसा और इस्लामोफोबिया पर ध्यान दें. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ (UN), मानवाधिकार संगठनों और अन्य संस्थाओं से अपील की है कि वे इन मामलों में बेहद अहम और सकारात्मक भूमिका निभाएँ और भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करें. साथ ही उन्होंने भारत सरकार से भी अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और सुरक्षा को पुख्ता करने की अपील की है.