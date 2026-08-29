इमरान खान की हालत पर छलका मियांदाद का दर्द, बोले- "खुदा न करे जेल में कुछ हो गया तो...."

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Pakistan News Today in India: पाकिस्तान में साबिक वजीर-ए-आजम इमरान खान जेल में बंद हैं और उनकी रिहाई को लेकर दुनियाभर में मांग उठ रही है. अब पाकिस्तान के ही साबिक मायनाज क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की है. मियांदाद ने कहा कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को दुनिया में नई पहचान दिलाने में अहम किरदार निभाया, आज वही जेल की सलाखों के पीछे है. उन्होंने इमरान खान की हालत पर अफसोल जताते हुए कहा कि दुनिया में उनके लिए बहुत इज्जत है और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है.
"नैरेटिव्स" नाम के मुकालमाती प्रोग्राम में जावेद मियांदाद ने कहा कि पाकिस्तान को पुरानी कड़वाहट भुलाकर इमरान खान के बारे में सोचना चाहिए. उन्होंने कहा, "दुनिया में इमरान के लिए बहुत इज्जत है. उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है. हमें इस बारे में सोचना चाहिए. हमें पुरानी कड़वाहट भुला देनी चाहिए. वह साबिक वजीर-ए-आजम हैं."
पाकिस्तानी हुकूमत को साबिक क्रिकेटर ने दिखाया आईना
जावेद मियांदाद ने इमरान खान की जेल में सिक्योरिटी और सेहत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि खुदा न करे अगर जेल में उन्हें कुछ हो गया तो पूरा पाकिस्तान रोएगा और उस वक्त लोग सवाल करेंगे कि इमरान के साथ ऐसा क्यों किया गया. उन्होंने हुकूमत से सीधा सवाल करते हुए कहा कि उन्हें रिहा कर देने से आखिर क्या फर्क पड़ता है.
पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान ने कहा कि अगर हममें से किसी एक के साथ भी ऐसा हो तो हर कोई परेशान होगा. उन्होंने अपनी बात समझाते हुए कहा कि अगर उनके भाई के साथ ऐसा हो रहा होता तो वह जाहिर तौर पर परेशान होते.
मियांदाद ने कहा कि वह हर वक्त इमरान खान के बारे में सोचते हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वह उसके हकदार नहीं हैं. इस दौरान वह जज्बाती हो गए और रोते हुए इमरान के लिए दुआ की. उन्होंने कहा कि वह दुआ करते हैं कि इमरान के साथ जो कुछ हो रहा है उसका कोई हल निकले, क्योंकि उनके साथ किया जा रहा बर्ताव सही नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि इमरान का परिवार है और उन्हें इस बात की फिक्र रहती है कि वह जेल में क्या कर रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे.
मियांदाद ने अपने और इमरान खान के रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों के बीच कभी कोई दुश्मनी नहीं थी. उन्होंने उन बातों को खारिज किया जिनमें दोनों के बीच कड़वे रिश्ते होने की बात कही जाती रही है. मियांदाद के मुताबिक, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि इमरान ने उनके साथ कुछ गलत किया. उन्होंने अपने क्रिकेट करियर को अच्छा बताते हुए इसके लिए शुक्रगुजार होने की बात कही.
इमरान-मियांदाद ने साथ बिताए थे कई साल
इमरान खान और जावेद मियांदाद 1980 और 1990 के दशक में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहद अहम खिलाड़ी रहे. दोनों ने पाकिस्तान के लिए कई मुकाबले साथ खेले और साल 1992 में पाकिस्तान को उसका अब तक का एकमात्र वन वर्ल्ड कप खिताब दिलाने वाली टीम का हिस्सा रहे.
मियांदाद ने बताया कि उन्होंने इमरान के साथ काउंटी क्रिकेट भी खेला था. दोनों साल के आधे से ज्यादा वक्त तक या तो काउंटी क्रिकेट में या पाकिस्तान की टीम के साथ एक-दूसरे के साथ रहते थे. उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा और दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को नई बुलंदियों तक पहुंचाया था. यही वजह है कि इमरान के साथ पेश आने वाली मौजूदा सूरत-ए-हाल उन्हें बेहद रंजीदा करती है.