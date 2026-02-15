पूर्व PM इमरान खान की आंख की रोशनी हो सकती है खत्म, क्रिकेटर वसीम अकरम और वकार यूनुस ने की ये बड़ी अपील

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले तीन वर्षों से जेल में कैद हैं. इमरान खान के वकीलों ने बीते 12 फरवरी को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि इमरान खान की दाहिनी आंख की रोशनी सिर्फ 15 परसेंट रह गई है. इमरान खान के वकीलों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है और जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. इसी कड़ी में पाकिस्तान क्रिकेट के दिग्गज वसीम अकरम और वकार यूनुस ने इमरान खान को जेल में तुरंत मेडिकल मदद देने की मांग की है.

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा कि "यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि हमारे इमरान खान को सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो रही हैं." अकरम ने आगे कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि अधिकारी इसे गंभीरता से लेंगे और यह पक्का करेंगे कि इमरान खान को सबसे अच्छी मेडिकल केयर मिले. अकरम ने आगे कहा "मैं उनके लिए जल्दी ठीक होने और पूरी तरह से ठीक होने की दुआ करता हूं."

वहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक और दिग्गज वकार यूनिस ने इमरान खान की खराब सेहत को लेकर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि "पॉलिटिक्स को एक तरफ रखते हुए, हमारे नेशनल हीरो जिन्होंने हमें खेल के मैदान पर सबसे बड़ी शान दी, एक कैंसर हॉस्पिटल, जिससे मेरी माँ समेत बहुतों की मदद हुई, वह हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहे हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है. उन्होंने कहा "मैं संबंधित अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान को समय पर सही इलाज मिले." उन्होंने आखिर में कहा "जल्दी ठीक हो जाओ कप्तान."

गौरतलब है कि इमरान खान की दाहिनी आंख में पिछले तीन-चार महीने पहले इंफेक्शन हुई थी, जिसकी जानकारी जेल प्रशासन और जेल सुपरिंटेंडेंट को दी गई थी. इमरान खान के वकीलों ने आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने जानकारी मिलने के बावजूद इमरान की इलाज अच्छे डॉक्टर या स्पेशलिस्ट से नहीं कराई. वकीलों ने बताया कि इमरान खान को सिर्फ नॉर्मल आई ड्रॉप दी गई थी. वकीलों ने बताया कि इमरान खान की स्वास्थ्य हालात पहले से ज्यादा बिगड़ गई है और उनकी हालात और खराब हो रही है.