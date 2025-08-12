आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तान के इस नेता ने भारत को दी जंग की गीदड़ भभकी

Pak india Relations: पाकिस्तानी आर्मी चीफ (फील्ड मार्शल) आसिम मुनीर के बाद, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने भारत को जंग की धमकी दी है. पाकिस्तान इन बयानबाजी के माध्यम से भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Pak india Relations: भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के वरिष्ठ नेताओं और आर्मी चीफ की तरफ से लगातार भारत को उकसाने की कोशिश की जा रही है. पाक आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हाल ही में सिंधु नदी का जिक्र करते हुए धमकी दी थी कि अगर भारत सिंधु नदी पर डैम बनाएगा तो पाकिस्तानी सेना उस डैम को मिसाइलों से नष्ट कर देगी. इस बयान के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को युद्ध की धमकी दी है.
दरअसल, पहलगाम में पाक प्रायोजिक आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. साथ ही पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु समझौते को निरस्त कर दिया. इस फैसले के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ युद्ध करने की धमकी दे रहा है. बिलावल भुट्टो ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान जंग की बात नहीं करता है, लेकिन भारत जंग की बात करता है. अगर भारत को जंग करनी है तो पाकिस्तान जंग से पीछे नहीं हटेगा. बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर डैम बनाता है तो फिर जंग होगी.
बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी जनता को भारत के खिलाफ भड़काते हुए कहा कि पाकिस्तान की जनता में इतनी ताकत है कि हम जंग में भारत का मुकाबला कर सकते हैं. उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से अपील की है कि इस जद्दोजहद में हमें आपकी जरूरत है. बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान की जनता को एक होकर मोदी के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठानी है, ताकि हम पीएम मोदी के जुल्म से लड़ सकें.
गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान परमाणु बम की धमकी दी थी. मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे.
इस बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने तिखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है. बयान में कहा गया कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा.