इमरान खान की बहनों के सामने झुकी पाकिस्तान सरकार, भारी प्रदर्शन के बाद माननी पड़ी ये शर्तें

Pakistan Imran Khan News: पिछले दो सालों से पाकिस्तान के रावलपिंडी के अदियाला जेल में कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जुल्म की खबरें सुर्खियों में है. इमरान खान की तीनों बहनों ने अदियाला जेल के अधिकारियों और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें अपने भाई इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है. इस बात को लेकर इमरान खान की पार्टी PTI के नेताओं और इमरान खाने के तीनों बहनों नूरीन खान, अलीम खान और उज्मा खान ने अदियाला जेल के चेक पोस्ट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया.

अदियाला जेल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन और लंबे समय तक प्रदर्शन जारी रखने की धमकी के बाद जेल अधिकारियों ने इमरान खान की बहनों और PTI के नेताओं को आश्वासन दिया है कि उन्हें इमरान खान से मिलने दिया जाएगा. इस आश्वासन के बाद प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया है और सभी प्रदर्शनकारी अपने घर लौट गए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने इमरान खान की बहनों और PTI के लीडर्स से बतचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मीटिंग का इंतज़ाम किया जाएगा. अधिकारियों ने इमरान खान के परिवार को गारंटी दी है कि आगामी मंगलवार को फिर से इमरान खान से मिलने दिया जाएगा.

इससे पहले इमरान खान की बहन अलीम खान ने कहा था कि जब तक उन्हें अपने जेल में बंद भाई से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, वह प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगी और वहीं, डटी रहेंगी. अलीम खान यह बार-बार दोहरा रही थी कि उनके परिवार के लोग लंबे समय तक जेल के बाहर धरना देने के लिए तैयार हैं.

अलीम खान ने आरोप लगाया था कि उनके भाई इमरान खान को अदियाला जेल में अकेले रखा जा रहा है. उन्होंने जेल में इमरान खान के साथ इस प्रकार के बर्ताव दमन करार दिया और गैर-कानूनी बताया.