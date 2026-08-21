Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /पहले अस्पताल भेजने में आनाकानी, फिर जांच के बाद जेल वापसी; इमरान खान पर घिरी शहबाज सरकार

पहले अस्पताल भेजने में आनाकानी, फिर जांच के बाद जेल वापसी; इमरान खान पर घिरी शहबाज सरकार

Imran Khan sent to Adiala Jail: पाकिस्तान के साबिक वजीर-ए-आजम इमरान खान को हालिया दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में दाखिल कराने का हुक्म दिया था. इस हुक्म के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाजा के लिए एडमिट कराया गया था, लेकिन अब डॉक्टरों की जांच के बाद उन्हें दोबारा अदियाला जेल भेज दिया गया.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 21, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 10:41 AM IST
पहले अस्पताल भेजने में आनाकानी, फिर जांच के बाद जेल वापसी; इमरान खान पर घिरी शहबाज सरकार
Image Credit: इमरान खान को अस्पताल से दोबारा भेजा गया (दाएं)

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इमरान मसूद के घर में सियासी सेंध! दामाद शायान ने कांग्रेस छोड़ थामा सपा का दामन
2
3
4
5