/पहले अस्पताल भेजने में आनाकानी, फिर जांच के बाद जेल वापसी; इमरान खान पर घिरी शहबाज सरकार

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Pakistan News Today: पाकिस्तान के साबिक वजीर-ए-आजम इमरान खान को अस्पताल से निकाल कर एक बार फिर अदियाला जेल भेज दिया गया है. 73 साल के इमरान खान को आधी रात के करीब इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया गया था. यहां उनका मेडिकल जांच की गई और डॉक्टरों के यह कहने के बाद कि उन्हें हिरासत में रखना महफूज है, वापस जेल भेज दिया गया. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के एक प्रवक्ता ने इसकी तस्दीक की है.
इमरान खान को अस्पताल ले जाने का मामला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें खास मेडिकल सहूलियत मुहैया कराने का हुक्म दिया था. अदालत ने हुक्म दिया था कि इमरान खान को 48 घंटे के अंदर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में दाखिल कराया जाए. साथ ही उन्हें ऐसे मेडिकल पैनल की निगरानी में इलाज देने को कहा गया था, जिसमें उनके निजी डॉक्टर को भी शामिल किया जाए.
कड़ी हिफाजत के बीच जेल से अस्पताल पहुंचे इमरान
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इमरान खान को जेल से अस्पताल लाने और फिर वापस अदियाला जेल पहुंचाने के दौरान बेहद कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था. अस्पताल में मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया. अब इमरान खान को उनकी कोठरी में रखा गया है.
फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, इमरान खान के अस्पताल में होने की खबर फैलते ही पीटीआई के दर्जनों हामी अस्पताल के बाहर जमा हो गए थे. पार्टी समर्थक लगातार उनकी सेहत और इलाज को लेकर फिक्र का इजहार कर रहे थे. भारी भीड़ को देखते हुए अस्पताल के बाहर कड़ी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था.
अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं इमरान खान
बता दें, इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं. साबिक वजीर-ए-आजम का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे सियासी बदले की कार्रवाई हैं. हालांकि पाकिस्तान की हुकूमत इन इल्जामात को खारिज करती रही है.
इमरान खान के वकीलों का कहना है कि जेल में रहने के दौरान उनकी सेहत लगातार बिगड़ी है. वकीलों के मुताबिक, उनकी दाहिनी आंख की नजर भी काफी कम हो गई है. इसी को लेकर उनकी मेडिकल हालत अदालत में बड़ा मुद्दा बनी. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उनकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का हुक्म दिया था.
शहबाज शरीफ हुकूमत का दिखा दोहरा रवैया!
इस मामले में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने का ऐलान किया था. लेकिन बाद में हुकूमत ने अदालत-ए-उज्मा में एक अर्जी दाखिल कर उसके हुक्म पर दोबारा गौर करने और उसे वापस लेने की मांग की. हुकूमत का कहना था कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई हालत सामने नहीं आई है, जिसके लिए इमरान खान को फौरन अस्पताल में इलाज की जरूरत हो.
पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने भी इमरान खान को निजी अस्पताल भेजे जाने की मुखालफत की थी. उनका कहना था कि कानून के मुताबिक किसी सजा पाए कैदी का इलाज जेल के अंदर या सरकारी अस्पताल में होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार चाहती है कि इमरान खान के मेडिकल टेस्ट किसी निजी अस्पताल के बजाय सरकारी अस्पताल में कराए जाएं.
PTI ने दी थी अवमानना की अर्ज़ी की चेतावनी
इमरान खान को अस्पताल में दाखिल कराने को लेकर सरकार और पीटीआई के बीच तनातनी उस वक्त और बढ़ गई, जब पीटीआई ने सरकार के खिलाफ अदालत की तौहीन की अर्जी दाखिल करने की चेतावनी दी. पार्टी ने कहा था कि अगर गुरुवार रात 11 बजकर 59 मिनट तक इमरान खान को अस्पताल में दाखिल नहीं कराया गया, तो वह शुक्रवार को सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अदालत की तौहीन की अर्जी दाखिल करेगी.
इसके बाद पाकिस्तान के पार्लियामानी उमूर के वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पूरी तरह अमल करेगी. उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार की नीयत अदालत के फैसले की मुखालफत करने या उसके अमल में देरी करने की नहीं थी.
आखिरकार इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल जांच की गई. जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें जेल में रखने को महफूज बताया और उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया गया. अब वह दोबारा अपनी जेल की कोठरी में हैं, जबकि उनकी सेहत को लेकर पीटीआई, उनके वकील और समर्थकों की फिक्र बरकरार है.