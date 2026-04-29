पाकिस्तान में गहराया ईंधन संकट; प्लास्टिक गुब्बारों में भर रहे गैस

Pakistan Gas Crisis: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया है. वहीं, अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में नेवल ब्लॉकेड कर दिया है. इससे दुनिया भर में गैस और ऊर्जा की किल्लत हो गई है. इसी कड़ी में पाकिस्तान के कराची के कुछ हिस्सों में लोगों ने गैस को प्लास्टिक के गुब्बारों में जमा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लंबे समय से चल रही गैस की कटौती की वजह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुकावट आ रही है. यह चिंताजनक तरीका खास तौर पर कराची के ओरंगी टाउन इलाके में सामने आया है, जिसमें मोमिनाबाद भी शामिल है. यहाँ के लोगों का कहना है कि गैस की अनियमित सप्लाई के कारण उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है.

खास तौर पर डिज़ाइन किए गए प्लास्टिक के गुब्बारों में गैस से भरा जाता है और बाद में घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लोगों ने बताया कि ये गुब्बारे स्थानीय बाज़ारों में लगभग 1,000 से 1,500 रुपये में मिलते हैं. इन्हें तब भरा जाता है जब कुछ समय के लिए गैस सप्लाई बहाल होती है. एक बार भर जाने के बाद, गुब्बारों को गैस लाइन से अलग कर दिया जाता है और पूरे दिन खाना पकाने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक कामचलाऊ स्टोरेज सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

स्थानीय लोगों ने इस तरीके को "आखिरी चारा" बताया, और कराची में गैस संकट की गंभीरता का ज़िक्र किया. बताया जा रहा है कि कई घरों को अनियमित सप्लाई के कारण रोज़मर्रा के बुनियादी काम करने में मुश्किल हो रही है, जिससे उन्हें ऐसे अजीब और खतरनाक तरीके अपनाने पड़ रहे हैं.

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हालाँकि, विशेषज्ञों ने इस तरीके को लेकर सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताएँ जताई हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि प्लास्टिक के गुब्बारों में गैस जमा करना बेहद खतरनाक हो सकता है. सुरक्षा विश्लेषकों ने इन गुब्बारों को "चलते-फिरते बम" जैसा बताया है. उन्होंने आगाह किया है कि ज़रा सी रगड़, गर्मी या चिंगारी से भी इनमें धमाका हो सकता है, जिसके घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में भयानक नतीजे हो सकते हैं.

घरों के अंदर ऐसे गैस से भरे गुब्बारों की मौजूदगी से आग लगने की घटनाओं का डर बढ़ गया है. विशेषज्ञों ने अधिकारियों से इस मामले में तुरंत दखल देने की अपील की है. विश्लेषकों ने गैस सप्लाई करने वाली कंपनियों और स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि वे गैस सप्लाई की बिगड़ती स्थिति को ठीक करें और इस "जानलेवा" चलन को फैलने से रोकें.

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब बड़े पैमाने पर चल रहे भू-राजनीतिक तनावों के कारण ऊर्जा सप्लाई की चेन प्रभावित हो रही हैं. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा प्रवाह में रुकावटें आई हैं. इनमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जुड़ी चिंताएँ भी शामिल हैं, जो वैश्विक तेल सप्लाई के लिए एक बेहद अहम रास्ता है.