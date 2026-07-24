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पाकिस्तान में बढ़ी जेंडर बेस्ड हिंसा, छह महीनों में सामने आए 3,172 मामले

Pakistan Gender Based Violence Report: साहिल की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के पहले छह महीनों में पाकिस्तान में जेंडर-बेस्ड हिंसा के 3,172 मामले दर्ज किए गए. इनमें कत्ल, किडनैपिंग, रेप, ऑनर किलिंग और घरेलू हिंसा जैसे क्राइम शामिल हैं. सबसे ज्यादा मामले पंजाब से सामने आए, जबकि कई घटनाएं पीड़ितों के अपने घरों में हुईं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 24, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:15 PM IST
पाकिस्तान में बढ़ी जेंडर बेस्ड हिंसा, छह महीनों में सामने आए 3,172 मामले
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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