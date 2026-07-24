/पाकिस्तान में बढ़ी जेंडर बेस्ड हिंसा, छह महीनों में सामने आए 3,172 मामले

रिपोर्ट के मुताबिक 334 पीड़ित 21-30 साल की उम्र के थे, जबकि 306 पीड़ित 11 से 20 साल के बीच के थे और 120 पीड़ित 31-40 साल के उम्र समूह में थे. रिपोर्ट किए गए लगभग 71 परसेंट मामलों में पीड़ितों की उम्र का खुलासा नहीं किया गया था. रिपोर्ट में बताया गया है कि कथित अपराधियों में से 27 परसेंट पीड़ित के परिचित थे, 24 परसेंट अजनबी थे और 13 प्रतिशत पति थे. रिपोर्ट के मुताबिक 20 परसेंट मामलों में अपराधियों की पहचान का पता नहीं चल सका. रिपोर्ट के मुताबिक नतीजों से पता चला कि 54 परसेंट घटनाएं पीड़ितों के अपने घरों के अंदर हुईं, जबकि 12 प्रतिशत घटनाएं मुल्जिम के घरों में हुईं; इस तरह जेंडर-बेस्ड हिंसा के लिए ये दो जगहें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की गईं.