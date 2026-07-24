/पाकिस्तान में बढ़ी जेंडर बेस्ड हिंसा, छह महीनों में सामने आए 3,172 मामले

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Pakistan Gender Based Violence Report: इस साल जनवारी से छह महीनों के बीच पाकिस्तान में जेंडर-बेस्ड हिंसा (GBV) के कुल 3,172 मामले दर्ज किए गए गए हैं. 'साहिल की सिक्स मंथ्स क्रूअल नंबर्स रिपोर्ट' (जनवरी-जून 2026) में बताया गया है कि 2026 के शुरुआती छह महीनों में पूरे पाकिस्तान में जेंडर-बेस्ड हिंसा (GBV) के कुल 3,172 मामले दर्ज किए गए, जिनमें ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़ी 18 घटनाएं भी शामिल हैं. इस रिपोर्ट में हत्या के 644 मामले, टॉर्चर की 514 घटनाएं, अपहरण के 462 मामले, खुदकुशी के 363 मामले, रेप के 280 मामले, चोट लगने के 175 मामले, ऑनर किलिंग के 132 मामले और उत्पीड़न, गैंग रेप व पोर्नोग्राफी से जुड़े अपराधों सहित 21 अन्य अपराध दर्ज किए गए.
रिपोर्ट के मुताबिक 334 पीड़ित 21-30 साल की उम्र के थे, जबकि 306 पीड़ित 11 से 20 साल के बीच के थे और 120 पीड़ित 31-40 साल के उम्र समूह में थे. रिपोर्ट किए गए लगभग 71 परसेंट मामलों में पीड़ितों की उम्र का खुलासा नहीं किया गया था. रिपोर्ट में बताया गया है कि कथित अपराधियों में से 27 परसेंट पीड़ित के परिचित थे, 24 परसेंट अजनबी थे और 13 प्रतिशत पति थे. रिपोर्ट के मुताबिक 20 परसेंट मामलों में अपराधियों की पहचान का पता नहीं चल सका. रिपोर्ट के मुताबिक नतीजों से पता चला कि 54 परसेंट घटनाएं पीड़ितों के अपने घरों के अंदर हुईं, जबकि 12 प्रतिशत घटनाएं मुल्जिम के घरों में हुईं; इस तरह जेंडर-बेस्ड हिंसा के लिए ये दो जगहें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की गईं.
रिपोर्ट में कहा गया है, "कुल रिपोर्ट किए गए मामलों में से 74 प्रतिशत पंजाब में हुए, जबकि सिंध में 17 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए. बाकी मामले अन्य इलाकों से रिपोर्ट किए गए, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा से 6 प्रतिशत और बलूचिस्तान, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी (ICT), पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) और पाकिस्तान के कब्ज़े वाले गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) से मिलाकर 3 परसेंट मामले शामिल हैं." रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सामने आए मामलों में से 76 परसेंट मामले पुलिस के पास दर्ज कराए गए, जबकि 23 परसेंट मामलों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी उपलब्ध नहीं थी और 1 प्रतिशत घटनाएं दर्ज ही नहीं की गईं.
पाकिस्तान के 104 जिलों में से 10 जिलों की पहचान जेंडर-बेस्ड हिंसा (लिंग-आधारित हिंसा) के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाकों के तौर पर की गई है। 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, इन जिलों में फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, रहीम यार खान, रावलपिंडी, कराची, वेहारी और सियालकोट शामिल हैं.