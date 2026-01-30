Advertisement
पाकिस्तान में बेटियों की पढ़ाई तबाह, सरकारी नाकामी ने तोड़ी शिक्षा की कमर

Pakistan Girls Education System: पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट में है. सरकारी नाकामियों, संसाधनों की कमी, सुरक्षा चिंताओं और पॉलिसी की अनदेखी का सीधा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ रहा है, जिससे लाखों लड़कियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 30, 2026, 08:02 AM IST

Pakistan News: पाकिस्तान में प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल तक लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो लड़की ग्रेड 5 पूरा कर लेती है, वह एक "अदृश्य दीवार" से टकराती है. दूर के मिडिल स्कूल, असुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, पुरुषों का दबदबा वाला टीचिंग स्टाफ और परिवारों के हिचकिचाते रवैये का मतलब है कि प्राइमरी स्कूल के बाद लड़कियां पीछे रह जाती हैं, जबकि सरकार इस मुद्दे पर पर्याप्त कदम उठाने में नाकाम रही है.

पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हुए, मलाला फंड पाकिस्तान की CEO निशात रियाज ने कहा कि यह महत्वाकांक्षा की नाकामी नहीं है. पाकिस्तानी लड़कियों में सीखने की भूख है. वे स्कूल जाने के लिए बाढ़, संघर्ष और गरीबी का सामना करती हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें आधे रास्ते में रोक देता है और इसे "सफलता" मानता है.

रियाज ने कहा, "पाकिस्तान में हम शुरुआत का जश्न मनाने में माहिर हो गए हैं. नई स्कूल बिल्डिंग, किताबों के साथ मुस्कुराती लड़कियों की तस्वीरें, रिबन काटने की रस्में और मीडिया कवरेज. ये पल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन्होंने हमें एक कड़वी सच्चाई से भटका दिया है. बहुत सारी लड़कियां ठीक उसी समय शिक्षा से दूर हो जाती हैं जब उनके जीवन में बदलाव शुरू होना चाहिए."

उनके मुताबिक, आने वाली 'स्टेट ऑफ गर्ल्स' एजुकेशन इन पाकिस्तान' रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राइमरी लेवल पर कुछ प्रगति दिख रही है, लेकिन उसके बाद एक जाना-पहचाना और चिंताजनक पैटर्न सामने आता है. लड़कियां आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा के साथ स्कूल शुरू करती हैं, लेकिन धीरे-धीरे अपनी किशोरावस्था में क्लासरूम से गायब हो जाती हैं. "वे स्कूल नहीं छोड़तीं. उन्हें बाहर धकेल दिया जाता है."

रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षकों की कमी सिर्फ चुनौती का एक हिस्सा है. असली कमजोरी नामांकन में नहीं, बल्कि शिक्षा की निरंतरता में है. मिडिल और सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी स्कूलों की तुलना में बहुत कम हैं और दूरी अक्सर लड़कियों के लिए पार करना मुश्किल होती है. दूरी तटस्थ नहीं है. यह सुरक्षा चिंताओं, बिना वेतन वाले देखभाल के काम, सामाजिक उम्मीदों और गरीबी से जुड़ी है. सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन या पास के स्कूल के बिना, शिक्षा का संवैधानिक वादा लगभग दस साल की उम्र में धीरे-धीरे खत्म हो जाता है.

रियाज ने कहा, "हम जो देते हैं वह सिर्फ बेसिक साक्षरता है. पढ़ने की क्षमता, लेकिन नेतृत्व करने की नहीं. अनुसरण करने की क्षमता, लेकिन चुनौती देने की नहीं. यहीं पर शिक्षा को जल्दी रोकना अन्याय बन जाता है और फिर भी, बहुत लंबे समय से हमने लड़कियों के लिए प्राइमरी शिक्षा को पर्याप्त माना है. यह काफी नहीं है. जो लड़की पढ़ सकती है, उसके पास एक कौशल है. जो लड़की सेकेंडरी शिक्षा पूरी करती है, उसके पास विकल्प होते हैं."

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में सेकेंडरी शिक्षा की हालत खराब हो रही है. कोई भी देश तब तक सफल नहीं हो सकता जब वह अपनी आधी आबादी को किशोरावस्था में ही पीछे छोड़ दे. अगर हम लड़कियों की शिक्षा को लेकर गंभीर हैं, तो हमें सिर्फ दिखावटी बातों से आगे बढ़कर ठोस सिस्टम में सुधार करने होंगे.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsPakistan Girls Education

