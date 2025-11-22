Advertisement
Pakistan: फैक्ट्री में धमाके से 20 लोगों की मौत 7 घायल, मालिक पर दर्ज हुआ आतंवाद का मुकदमा

Pakistan Factory Blast: पाकिस्तान के एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से 20 लोगों की मौत और 7 अन्य लोग घायल हो गए हैं. इस घटना के बाद वहां की पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ आतंवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Nov 22, 2025, 12:58 PM IST

Pakistan Factory Blast: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में बीते शुक्रवार (21 नवंबर) को एक ग्लू फैक्ट्री में भीषण धमाके की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घालल हैं. इस फैक्ट्री में गैस लीक होने की वजह से एक बड़े स्टीमर में धमाका हुआ था. जिस फैक्ट्री में धमाका हुआ उसका नाम क्रिस्टल केमिकल फैक्ट्री. धमाका इतना जोरदार था कि आस-पास के चार इंडस्ट्रियल यूनिट और नौ घर भी तबाह हो गए.

इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को एलाइड हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है. वहीं, धमाके की जांच करने के लिए क्राइम सीन टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे. वहीं, पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने इस घटना में जिन लोगों की मौतों हो गई, उनके लिए दुख जताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई. 

साथ ही मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस के कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर से इस घटना की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी हैं, जिसके बाद कमिश्नर राजा अनवर जहांगीर पांच लोगों की एक कमेटी बनाई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद फैक्ट्री के मालिक और इंतेजामिया कई घंटों तक छिपे रहे. पुलिस ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया और आतंवाद विरोधी कानून, पाकिस्तान पीनल कोड और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

FIR में कहा गया है कि फैक्रट्री के मैनेजमेंट को बार-बार परिसर में खतरनाक ज्वलनशील केमिकल स्टोर करने के खिलाफ़ चेतावनी दी थी, लेकिन चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया गया. पुलिस ने फैक्ट्री के मैनेजर बिलाल अली इमरान, कुक खालिद और मज़दूर ज़ैन और अत्ता मुहम्मद को भी हिरासत में लिया है.

वहीं, इस घटना के बाद पाकिस्तान के लेबर बॉडीज़ ने प्रशासन की आलोचना की. उन्होंने कहा कि सरकार फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों को सही से लागू नहीं कर पाई इसीलिए यह घटना हुई है. लेबर बॉडीज़ ने कहा कि फैक्ट्री में ऐसे हालात में काम जारी रखने दिया गया था, जिस हालात में मजदूरों को खतरा था. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

