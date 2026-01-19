Pakistan: गुल प्लाजा में आग लगने से 6 की मौत, बचाव कार्य में जुटे सेना के जवान

Pakistan Gul Plaza Fire Break Out: पाकिस्तान के कराची शहर के एमए जिन्ना रोड पर स्थित एक शॉपिंग मॉल गुल प्लाजा में बीते शनिवार (17 जनवरी) को भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में एक दमकलकर्मी भी शामिल है. पाकिस्तान की सेना गुल प्लाजा में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गई है. अधिकारियों को डर है कि आग से तबाह हुई कमर्शियल बिल्डिंग में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं,

पाकिस्तान सेना की यूनिट्स को फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन (FWO) के साथ मिलकर सिविल अधिकारियों, फायरफाइटर्स और रेस्क्यू टीमों की मदद के लिए तैनात किया गया है, ताकि गुल प्लाजा का मलबा हटाया जा सके और स्ट्रक्चरल डैमेज के कारण दुर्गम हो चुके इलाकों तक पहुंचा जा सके. इस काम के लिए भारी मशीनरी और स्पेशलाइज्ड टीमों को लाया गया है, जबकि एक आर्मी इंजीनियरिंग यूनिट को स्टैंडबाय पर रखा गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते रविवार (18 जनवरी) को बचाव अभियान के दौरान एक फायरफाइटर की जान चली गई. इस घटना में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 11 घायल लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. मृतकों की पहचान आमिर (30), फराज (55) और आसिफ (40) के रूप में हुई है.

गौरतलब है कि बीते शनिवार (17 जनवरी) रात करीब 10 बजे गुल प्लाजा के शॉपिंग सेंटर के मेजेनाइन फ्लोर पर आग लगी. यह आग तेजी से ग्राउंड और पहले फ्लोर पर फैल गई. अधिकारियों के मुताबिक शनिवार रात 10:26 बजे आग लगने की सूचना मिली और फायर टेंडर कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए. सभी शहर के फायर स्टेशनों को एक्टिव कर दिया गया, और अतिरिक्त कर्मचारियों को बुलाया गया.

वहीं, गुल प्लाजा के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. व्यापारियों का कहना है कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद भी आधिकारिक प्रतिक्रिया देने में देरी की गई. कराची के मेयर मुर्तजा वहाब के देर से आने पर गुस्सा जताया. कुछ प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के गेट तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद अधिकारियों को अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा.