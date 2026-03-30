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Zee SalaamMuslim Worldक्या ईरान के परमाणु प्रोग्राम में पाकिस्तान ने की थी मदद; प्रोफेसर के दावे से मचा हड़कंप!

क्या ईरान के परमाणु प्रोग्राम में पाकिस्तान ने की थी मदद; प्रोफेसर के दावे से मचा हड़कंप!

Pakistan Helped Iran In Nuclear Program: ईरान के जिस परमाणु प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और इजरायल चिंता व्यक्त करते हैं और उस बहाने से ईरान पर हमला किया है, आपको पता है कि ईरान की परमाणु प्रोग्राम की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने मदद की थी. प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने इसको लेकर खुलासा किया है. साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में जितनी जानकारी दे रहे हैं, वे क्लासिफाइड जानकारी नहीं है, बल्कि वे जानकारी सार्वजनिक है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:41 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
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Pakistan Helped Iran In Nuclear Program: ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया, जिसे स्पेन ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया. साथ ही इस हमले के खिलाफ खुद अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं. अमेरिका और इजरायल का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए यह हमला किया गया है. पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने यह खुलासा किया है कि ईरान की परमाणु तकनीक डेवलप करने में पाकिस्तान ने भरपुर मदद की है. उन्होंने बताया कि जब ईरान परमाणु तकनीक को डेवलप करना शुरू किया था, उसी समय पाकिस्तान ने ईरान को इस तकनीक में बड़ी मदद की थी.  

प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने बताया कि कैसे पाकिस्तान ने वर्ष 1990 से 2000 के बीच ईरान को 600 से 900 सेंट्रीफ्यूज दिए थे, जब ईरान अपना पुरमाणु प्रोग्राम बनाना शुरू ही कर रहा था. सेंट्रीफ्यूज की मदद से ही यूरेनियम को रिफाइंड किया जाता है, जिसके बाद रिफाइंड यूरेनियम को परमाणु ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है. साथ ही परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम को अधिक रिफाइंड करना पड़ता है. प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से लगभग 600 से 900 सेंट्रीफ्यूज दिए, ईरान ने इन सेंट्रीफ्यूज को ध्यान से खोला और उनकी स्टडी की. फिर ईरानियों ने अपने खुद के सेंट्रीफ्यूज बनाए."

"इन्हें P-1s कहते हैं. ये लगभग उतने ही बड़े हैं जितने आप या मैं हैं, और ये घूमते हैं, ये गैस घुमाते हैं. यह यूरेनियम के एनरिचमेंट का सेंट्रीफ्यूज वाला हिस्सा है और ईरानियों ने उस समय अपना कोई सेंट्रीफ्यूज नहीं बनाया था. लेकिन उन्हें 600 से 900 सेंट्रीफ्यूज मिले और फिर उन्होंने तुरंत उन्हें अलग करना शुरू कर दिया, सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि उनकी स्टडी की, उन्हें अलग किया और ईरान, यह यूनाइटेड स्टेट्स जितना अमीर नहीं है, यह उस समय पाकिस्तान जितना काबिल नहीं था, लेकिन ईरान कोई गरीब देश नहीं है। यह अफगानिस्तान नहीं है. इसलिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि ईरान आम अमीर देशों में कहाँ है। इसलिए इसने फिर अपने खुद के सेंट्रीफ्यूज बनाना शुरू कर दिया." 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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