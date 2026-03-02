खामनेई की शहादत पर एकजुटता; पाकिस्तान के हिंदू प्रतिनिधियों ने इस साल होली न मनाने का किया ऐलान

Pakistan News: ईरान पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है. 28 फरवरी को इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई (Ayatollah Ali Khamenei) शहीद हो गये. उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और बड़े त्योहारों में से एक होली को न मनाने का फैसला किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने इस साल होली का त्योहार न मनाने का ऐलान किया है. यह फैसला ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयत उल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद लिया है. पाकिस्तान के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय ने उनकी मौत पर शोक का इजहार करते हुए होली का त्योहार न मनाने का फैसला किया है.

'खामेनेई की मौत की वजह से होली नहीं मनाएगा हिंदू समुदाय'

इस संबंध में पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने कहा है कि वे इस साल होली का त्योहार नहीं मनाएंगे. उन्होंने बताया कि आयत उल्लाह अली खामेनेई से संबंधित खबरों के बाद वे शोक प्रकट करना चाहते हैं और अपने मुस्लिम समुदाय के साथ इज़हार-ए-यकजहती का इजहार करना. जिसकी उनमें श्रद्धा है. इसलिए इस बार होली का उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया गया है.

हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस मुद्दे पर पूरे समुदाय की एक जैसी राय नहीं है. पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग बताई जा रही हैं. साथ ही यह भी साफ किया गया है कि पूरे पाकिस्तान के स्तर पर हिंदू समुदाय की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक या राष्ट्रीय स्तर का निर्देश जारी नहीं किया गया है. यानी यह फैसला कुछ प्रतिनिधियों या समूहों की ओर से सामने आया है, लेकिन इसे पूरे देश के हिंदू समुदाय का सामूहिक फैसला नहीं बताया गया है.

आसिफ अली जरदारी की हिंदू समुदाय से खास अपील

इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने देश के हिंदू समुदाय से होली को लेकर खास अपील की है. उन्होंने मौजूदा हालात और क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए कहा है कि इस साल होली का त्योहार सादगी और संयम के साथ मनाया जाए. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हिंदू समुदाय से गुजारिश की कि वे इस बार होली को साधारण और सीमित तरीके से मनाएं.

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता पर गर्व करता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां लोगों से संयम और सोच समझकर काम लेने की मांग करता है. जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर मौजूदा हालात और व्यापक क्षेत्रीय तनाव को देखते हुए बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों से बचना चाहिए.

राष्ट्रपति जरदारी ने दी होली की शुभकामनाएं

जरदारी ने अपील की कि सार्वजनिक उत्सवों और बड़े जमावड़ों को कम रखा जाए, ताकि सुरक्षा स्थिति को बेहतर ढंग से कंट्रोल किया जा सके. इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने होली के मौके पर हिंदू समुदाय को अपनी शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह त्योहार शांति, आपसी समझ और पूरे देश के साथ एकजुटता की भावना के साथ मनाया जाएगा.

