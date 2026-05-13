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पाकिस्तान बना रहा ‘Islamic NATO’, सऊदी के बाद अब तुर्किये और कतर की एंट्री?

Pakistan Saudi Pact: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिया है कि तुर्की और कतर भी सऊदी अरब के साथ मौजूदा रक्षा समझौते में शामिल हो सकते हैं. इस संभावित गठबंधन को "इस्लामी नाटो" के तौर पर देखा जा रहा है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 13, 2026, 02:24 PM IST

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पाकिस्तान बना रहा ‘Islamic NATO’, सऊदी के बाद अब तुर्किये और कतर की एंट्री?

Islamic NATO: पाकिस्तान सऊदी अरब के बाद तुर्की और कतर के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता करने जा रहा है. पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस संबंध में संकेत दिए हैं. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भविष्य में कतर और तुर्की भी इस रक्षा और आर्थिक गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं. पाकिस्तान में इस संभावित गठबंधन को “इस्लामिक NATO” के रूप में देखा जा रहा है.

पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह व्यवस्था अभी प्रक्रिया में है और विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी है. उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा समझौते में कतर और तुर्किये भी शामिल होते हैं, तो इससे क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा और बाहरी शक्तियों पर निर्भरता कम होगी. पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच “रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता” पर हस्ताक्षर हुए थे. इस समझौते के तहत दोनों देशों ने यह वादा किया था कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा. यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान हुआ था, जहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी.

पाक के विदेश मंत्री ने क्या कहा?
ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि प्रस्तावित गठबंधन किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति बनाए रखना और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध बने रहेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए ऐसे समझौते जरूरी हैं. हालांकि, इस संभावित “इस्लामिक NATO” को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है.

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भारत ने दी प्रतिक्रिया
इस बीच भारत ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस रक्षा समझौते के प्रभावों का अध्ययन करेगा. उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थिरता पर इस समझौते के असर पर नजर रखे हुए है. भारत ने यह भी कहा कि वह पहले से जानता था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इस तरह के समझौते पर विचार चल रहा है. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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